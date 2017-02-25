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BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 10:49
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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) güzergahında ise saat 10.45'te başlaması gereken seferler de yapılamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BUDOOlumsuz Hava Koşulları
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