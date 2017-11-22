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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:06
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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDOseferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.00, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BUDOBursa Deniz Otobüsleri
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