BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.