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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

21 Kasım 2017 Salı 10:35
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BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. 

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BUDOSefer IptalleriBUDO Seferleri
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