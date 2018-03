Bu zihniyeti lanetliyorum

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti 11. Geleneksel Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin konuşulduğunu, dünyanın her yerinde barış mesajlarının yankılandığını belirterek, "Dünyanın her yerinde Türkiye, kardeşliğin, dostluğun, dayanışma ve paylaşmanın öncü gücü, akıncı gücü oluyor. Gençler hiçbirinizde tereddüt olmasın. Allah'ın izni ile bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır'' dedi.



Kimse size parya muamelesi yapamaz

"Ülkenizin gençlerine, dünyanın gençlerine model oldunuz, model olmaya örnek alınmaya devam edeceksiniz" diyen Erdoğan, "Şunu da bilin sevgili gençler bu ülke sizin öz yurdunuz. Bu ülke sizin öz vatanınız. Ne size ne de bu ülkenin 75 milyon vatandaşına artık hiç kimse, ama hiç kimse garip muamelesi, parya muamelesi yapamaz'' ifadelerini kullandı.

Birilerinin 19 Mayıs ruhunu, 23 Nisan ruhunu, 29 Ekim ruhunu anlayamadığını, özümseyemediğini, kabullenemediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi hazmedemediler. Milletin egemenliğini hazmedemediler. Ne yazık ki 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta milli iradeye kastederek milletin tercihlerini yok saydılar. Atatürk'ün adını istismar ederek, 'Atatürkçüyüz' diyerek, 'Kemalistiz' diyerek, 'ulusalcıyız, milliyetçiyiz' diyerek. Atatürk'ün ilkelerini, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu, kuruluşun felsefesini kendi elleriyle tahrip ettiler."

Erdoğan, demokrasiye müdahale edilmesine asla izin vermediklerini, gençlerin de aynı şekilde asla ve asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Sizden yapılan reformlara sahip çıkmanızı istiyorum. Sizden size emanet edilen Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı istiyorum. Demokrasiye, milli iradeye yönelik her saldırı karşısında aynen bizim gibi dimdik durup demokrasiyi ve milli iradeyi korumanızı, kollamanızı sizlerden rica ediyorum. Biz sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz'' dedi.

Derbideki olaylar üzdü

Erdoğan, spor denilince ağırlıklı olarak Türkiye'de futbolun akla geldiğine işaret ederek, "Ama maalesef dün akşam işte bir final maçında. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada ortaya konulan tablo, bir Başbakan olarak şahsen beni üzmüştür'' dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün akşam Galatasaray berabere kalmak suretiyle şampiyon oldu; tebrik edeceksin, kutlayacaksın, alkışlayacaksın. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olabilirim, ama ben tebrik ettim, tebrik ediyorum ve alkışlıyorum ve bunu yaymamız lazım.

Ortada bir netice var ve futbolun 3 neticesi var. Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet. Bu 3 neticeye de katlanmak durumundasınız. Eğer bu 3 neticeye katlanamayacaksan, bu işi yapma. Fair Play denilen olay budur. Çok daha ilginci bayanlar tribünlere çekildi ki tribünler çok daha bu noktada ahlaki bir standarda kavuşsun, ulaşsın diye. Ama baktık ki sadece bayanların ve çocukların olduğu maçlarda bile aman yarabbi küfür gırla gidiyor. Böyle bir spor anlayışı veya böyle bir futbol seyircisi olur mu? Erkekleri kadınlar ıslah edecek diye beklerken baktık ki aman yarabbi hanımlarda da felaket bir tablo var.

Maçtan sonra her tarafı yakıp yıkmak, polis araçlarını, her şeyi devirmek. Bu nedir ya? Bunu biz terörde görüyoruz. Ama bu tribünlere terörü hakim kılmak isteyen zihniyeti de lanetliyorum. Bu noktada üzgünüm, bu anlayışı telin ediyorum ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum, kutluyorum."