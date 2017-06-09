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'Bu yaz sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

'Bu yaz sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

09 Haziran 2017 Cuma 11:37
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'Bu yaz sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak'

Bu yılın mevsim sıcaklık tahminlerine ilişkin bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini, nisan, mayıs aylarının özellikle soğuk geçtiğini belirtti.

Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Eroğlu, "Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Eroğlu, ayrıca yine bu aylarda yağışların, kuzey kesimler ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu hafta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Hava sıcaklığı bugün batı kesimlerde, yarın ve pazar günü ise iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli yağışın olması tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu, Karabük, Ardahan ve Kars çevrelerinde pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde pazartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, salı günü Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Ordu çevrelerinde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu ve Tokat çevrelerinde ve perşembe günü ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Tokat, Ordu ve Samsun çevrelerinde etkili olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanıVeysel EroğluHava Sıcaklıkları
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