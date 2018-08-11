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'Bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmeliyiz'

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Memiş, "Ekonomik krizler oluşturarak, ekonomik darbeler yaparak, bu ülkeyi diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

'Bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmeliyiz'

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Memiş, "Ekonomik krizler oluşturarak, ekonomik darbeler yaparak, bu ülkeyi diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:36
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'Bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmeliyiz'

Sendikasının Bolu Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu için Bolu'ya gelen Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomik paketi önemsediklerini ve buna destek verdiklerini söyledi.

Memiş, ülke üzerine oynanan oyunun farkında olduklarını vurgulayarak, "15 Temmuz sürecinde bu oyunun içinde kimlerin olduğunun farkındayız. Bu oyunda başarılı olamayanların, bunun sonrasında yine ülkemiz üzerinde oyun kurgulayacaklarının da farkındaydık. Bunu her zaman söylemiştik." diye konuştu.

Genel seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının önemli bir adım olduğunu seçim öncesinde vurguladıklarını anımsatan Memiş, şöyle devam etti:

"Seçim tarihinin erkene alınmasıyla ekonomik krizde, yani dolarla patatesle soğanla bu milletin aklıyla alay edenler, bu ülkenin geleceğiyle oynamak isteyenlere karşı bir önlem alınmıştı. Şu anda yine bu küresel akıl, üst akıl, durmak bilmiyor. Yine ülkemizi dize getirmek, bu ülkenin geleceği ile oynamak ve 15 Temmuz'da içimizdeki alçaklarla yapamadıkları darbelerini ekonomik anlamda dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Biz, bakanımızın yapmış olduğu açıklamayı sonuna kadar destekliyoruz. Sonuna kadar devletimizin yanındayız. Sonuna kadar ülkemizin yanındayız."

Memiş, ekonomik krizlerin her zaman olabileceğini ve bundan da en çok vatandaşlar ile çalışanların etkileneceğini belirtti.

"Bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok"

Memiş, ne olursa olsun asıl olanın ülkenin geleceği meselesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle buradan kamu çalışanlarımızı, vatandaşımızı, 81 milyon milletimizi kenetlenmeye, bir olmaya davet ediyorum. Ekonomik krizler oluşturarak, ekonomik darbeler yaparak, bu ülkeyi diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmemiz gerekiyor çünkü bu ülke bizim ülkemiz, bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok. Bu dalgalanmaları siyasi iktidarın diri durmasıyla güçlü durmasıyla sivil toplum örgütlerinin bu ekonomik krizler üzerinden değil de ülkemize oynanan oyun üzerinden bir bakışla ülkeye sahip çıkma mantığıyla durması ile birlikte bu ulusal ve küresel darbe kalkışmasına karşı da milletimizin topyekun sağcı-solcu demeden, Alevi-Sünni demeden, iktidar-muhalefet demeden bu ülkenin içinde yaşayan bir millet olarak ülkemize sahip çıkacağımıza inanıyorum."

Yıpranma payıyla ilgili de bilgiler veren Memiş, yıpranma payı mücadelesini 4 yıl önce Sağlık-Sen'in başlattığını hatırlatarak, bu konunun yasalaşmış olmasının önemli bir kazanım olduğunun söyledi.

Memiş, yıpranma payı konusunun bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine değinerek, sağlığın bir ekip işi olduğunu ve yıpranma payıyla 3600 ek gösterge gibi konuların bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
Metin MemişSağlık-SenMemur-SenBolu
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