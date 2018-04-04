Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasının gündeme gelmesi, Suriyeli Türkmenleri mutlu etti

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Süleyman Şah Türbesi'nin ait olduğu yere dönmesini arzuladıklarını ifade ederek, türbenin bulunduğu bölgenin Ankara ve Lozan Antlaşmalarına göre Türk toprağı olduğunu vurguladı.

"Suriyeli Türkmenler olarak, bu topraklarda Türk bayrağının dalgalanmasından onur duyuyoruz" diyen Cuma, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yine bu topraklarda bizim ecdadımızın mezarının olması, söz konusu bölgeyi bizim için daha kıymetli kılıyor. Süleyman Şah Türbesi'nin bu topraklarda olmasının da zaten tarihi olarak çok büyük bir anlamı var. Şöyle ki bu mezarla birlikte biz diyoruz ki, Türkmenler olarak bizim Ortadoğu ve Anadolu'nun oluşumunda çok büyük rolümüz vardır."

Cuma, türbenin, bulunduğu yer ve civarının bin yıldan fazladır Türk yurdu olduğuna kanıt teşkil ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bin seneden fazladır bu topraklarda varız ve olmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda türbenin kendi mekanına taşınmasının Suriye halkı için de farklı bir anlamı var. Suriye halkı için türbe yerine dönerse Fırat'ın doğusunda her şey normalleşecek. Suriye halkı biliyor ki türbe taşınırsa Fırat'ın doğusu için artık tehlike kalmıyor, terör bitiyor, hayat normalleşiyor. Suriye halkı bu müjdeli haberi bekliyor. Bu bölgenin de istikrara kavuşacağını öngörüyor. Bu bir başlangıçtır. Terör Fırat'ın doğusunda da kalmayacaktır."

"Türbe Türklerin bölgedeki varlığının kanıtı"

Cuma, Süleyman Şah Türbesi'nin kendi yerinde kalmasının tarihi bir önemi olduğuna işaret ederek, bu konuda Suriyeli Türkmenler olarak her türlü desteği vermekten çekinmeyeceklerini kaydetti.

Söz konusu türbenin Türklerin bölgedeki varlığının kanıtı olduğunu anlatan Cuma, "Suriye Türkmen Meclisi olarak gelecekte bu türbeyi korumak için her şeyi yapmaya hazırız. Kanımızla, canımızla korumak isteriz. Bu şeref bize verilsin ve Suriyeli Türkmenler türbeyi koruyalım." ifadelerini kullandı.