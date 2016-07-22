'Bu süreçte görevden almalar, doğal idari işlem'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün içeriden ve dışarıdan aldığı destekle devletin ve milletin tüm değerlerini hedef alan kanlı kalkışmasının alçaklık, hainlik ve canilik tarihine geçtiğini ifade eden Yalçın, bu alçaklık, hainlik ve caniliğe milletin canı pahasına karşı durduğunu söyledi.

Kamu hizmetlerinin sunumunda ve kamu görevlisi istihdamında FETÖ'nün ve FETÖ mensuplarının kollektif iradesinin çok geç farkına varıldığını savunan Yalçın, bu konuda vatansever her bireyin ihmal ve kusurunun bulunduğunu söyledi.

"Herhangi bir suçla ilişkisi olmayanlar kamu hizmetlerine devam edebilecek"

Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullara rağmen kamuda FETÖ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen personelle ilgili sadece görevden alma ve görevden uzaklaştırma işlemlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da başlayan olağanüstü durum karşısında uygulanan görevden alma ve görevden uzaklaştırma tedbirlerini, yaşadığımız sürecin doğal, olağan ve birçok bakımdan ihtiyaç duyulacak bir idari işlemler bütünü olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada, FETÖ ile ilgili ya da ilişkili olmasına bağlı olarak görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri, haklarında yürütülen idari ve/veya adli kovuşturma sonucunda, herhangi bir suçla ilişkisi olmayanlar kamu hizmetlerine devam edebilecek ve kamu personel sisteminin içerisinde kalabilecekler. Aksi durumda ise kamu personel sisteminin dışında kalacak ve devlet memurluğundan çıkarılacaktır."