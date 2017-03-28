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"Bu sistem, Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Referanduma götüreceğimiz sistem, esas Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için gerekir. Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır, bu getireceğimiz sistem." dedi.

"Bu sistem, Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Referanduma götüreceğimiz sistem, esas Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için gerekir. Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır, bu getireceğimiz sistem." dedi.

28 Mart 2017 Salı 13:25
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"Bu sistem, Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'da AK Parti Kadın Kollarınca düzenlenen programda yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye için güçlü sistemin olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye güçlü çünkü AK Parti tek başına iktidarda. Esasen bu milletimizin tercihi, sağduyusu ve ferasetiyle olan bir şeydir ama 7 Haziran'da yüzde 42 oy almamıza rağmen tek başımıza iktidar olamadık." ifadelerini kullandı. 

Bakan Çavuşoğlu, yüzde 42 oy oranının Avrupa'daki tüm siyasiler için bir hayal, hayalden de öte ulaşılamaz bir rakam olduğunu dile getirdi.

Koalisyon kurulmadığını, seçimde tekrar tek başlarına iktidara geldiklerini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yarın tek başına iktidar olmadığımız zaman, Türkiye'nin geleceği ne olacak? Geçmişteki koalisyon iktidarlarının Türkiye'yi nasıl felakete götürdüğünü, kadınlarımız hepimizden daha iyi bilir. Bugün Türkiye çok güçlüyse 15 senedir içeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen yolunda ilerliyorsa bugün Türkiye tüm hainlere karşı mücadele ediyorsa dik duruyorsa yıkılmadıysa ülkeler ekonomik krizlerle battığı zaman bile ekonomisi emin adımlarla büyüyorsa bunun sebebi sistemden değildir. Bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimizin olmasıdır."

"Erdoğan'ın neden güce ihtiyacı olsun"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası ne olacak?" diyen Çavuşoğlu, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin sisteminin güçlü olması, istikrarlı olması ve bunun iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.

Bugün dünyada Erdoğan'dan daha güçlü, arkasında halk desteği daha fazla olan bir lider olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın neden güce ihtiyacı olsun. Şu anki anayasa, cumhurbaşkanına çok yetki veriyor. Kenan Evren zamanında vermiş yetkileri, karşılığında sorumluluk yok. Referanduma götüreceğimiz sistem, esas Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için gerekir. Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır, bu getireceğimiz sistem. Bunu çok iyi anlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAK Parti Kadın KollarıAK PartiRecep Tayyip ErdoğanTürkiyenin Sigortası
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