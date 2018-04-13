'Bu sezon tutulan balık yüzde 60 azaldı'

Balıkçılar yarın bitecek av sezonundan umduğunu bulamadı. Bu sezon tutulan balık miktarı geçen sezona göre yüzde 60'lara varan oranda azalırken balık fiyatları da yüzde 60-70 daha yüksek seyretti.

Sektör temsilcileri, 1 Eylül 2017'de başlayan balık avı sezonununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum, 7,5 ay süren balık sezonundan balıkçıların istediğini bulamadığını kaydederek, geçen yıl özellikle palamutta son yılların en verimli dönemini geçirdiklerini, vatandaşın uygun fiyata balık yediğini anlattı.

Bu sezonun keyifli geçmediğini, balıkçıların da vatandaşın da memnun olmadığını dile getiren Mazlum, denize açılan balıkçıların çoğu zaman kıyıya eli boş döndüğünü aktardı.

Mazlum, "Bu sezon tutulan balık geçen sezona göre yüzde 60'a varan oranlarda azaldı. Özellikle tüketicilerin yoğun olarak talep ettiği fiyatı nedeniyle alabildiği istavrit, palamut, hamsi, çinekop gibi balıkların fiyatları da geçen sezona göre yüzde 60-70 yüksek seyretti." diye konuştu.

Mazlum, geçen yıla göre az da olsa, yıl genelinde diğer türlere göre çinekop'un öne çıktığını hatırlattı.

"Küçük balıkçının cebine para girmedi"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal ise "Daha önce kötü sezonlar geçirmişizdir ama bu onları bile arattı. Çok yıkıcı geçti bu sezon. Küçük balıkçılar için de büyük balıkçılar için de kötü geçti. Özellikle küçük balıkçıların cebine para girmedi." dedi.

"Lüfer ve Karadeniz mezgiti hiç olmadı"

Bu sezon lüfer ve Karadeniz mezgitinin neredeyse hiç olmadığını dile getiren Kartal, "Önümüzdeki sezon da böyle olursa o zaman bittik demektir. Bir dahaki bahara balıkçılar çıkamaz." dedi.