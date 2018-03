BU MİLLETİN ORDUSU 78 MİLYONDUR

15 Temmuz’dan bu yana neredeyse bir ay oldu. Bu millet bir ay boyunca her gece meydanlara döküldü. Milletin bu şahlanışını “demokrasi nöbeti” olarak adlandırdık, ama bence buna ‘bir milletin vatanını ve geleceğini sahiplenmesi’ demek daha doğru olacaktır. 15 Temmuz gecesinden 7 Ağustos Yenikapı mitingine uzanan süreçte bu milletin sergilediği şahlanış, bu ülkeye kem gözle bakanlara verilmiş çok anlamlı mesaj olduğu kadar, “oyarım o gözlerini” anlamında bir muhtıradır. Unutmayın; Mustafa Kemal önderliğinde emperyalizme savaş açmış ve bu savaşını zaferle taçlandırmış tek millet bu millettir. 1402’de bir kardeş kavgasıyla Fetret Devri yaşamaya mahkum olan bu millet, yalnızca 50 yıl sonra, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Başkenti İstanbul’u fethederek Yeniçağ’ı başlatmış bir millettir. Çeşitli kumpaslarla, tuzaklarla ordumuzu yıpratarak vatanımıza el uzatma hayalleri kuranlar, bu sayfadaki fotoğraflara iyi bakın. Sakın ola yanlış hesap yapmayın. Kadınıyla erkeğiyle her yaştan, her görüşten dalga dalga Yenikapı Meydanı’na akan bu milletin ordusu 78 milyondur! Hatırlatalım istedik.