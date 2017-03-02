Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bazıları bu milletle birilerinin istediği gibi oynayabileceği dönemlerin kapandığını görüyor ve dedikodu yapıyor, iftira atıyor, hiç utanmadan, sıkılmadan 'Diktatörlük gelecek' diyor. Millete yalan söylemeyin, milleti kandırmaya çalışmayın. Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde." dedi.

Müezzinoğlu, İnegöl ilçesindeki kapalı pazar yeri açılış töreninde yaptığı konuşmada, milletin yarınları bugünden daha iyi olsun diye çok büyük hizmetleri arkada bıraktıklarını ama dünyayla yarış için daha çok basamak çıkılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de güven ortamı ve istikrarın bozulmaması için her zaman çalıştıklarını belirten Müezzinoğlu, "Güven ve istikrarı bozmakla ilgili çok oyunlar oynadılar, çok tuzaklar kurdular, farklı farklı senaryolar uyguladılar ama başaramadılar. Başaramazken bizi zora da soktular, zaman zaman bedeller ödettiler. İşte 15 Temmuz 2016'da birileri bu milletin imkanlarını bu milletin kaderiyle oynayacak şekilde kötüye kullandı, hainlik yaptı." ifadesini kullandı.

Milletin kaderiyle kimsenin oynamaması için yeni bir sürece girildiğini aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri parti kapatma davası açamayacak, 'Laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor' diyemeyecek. Cumhur güçlenecek, Cumhuriyet büyüyecek, güçlenecek. Türkiye, dünyayla yarışta daha güçlü hale gelecek. Şimdi bazıları bundan rahatsız oluyor. Bazıları bu milletle birilerinin istediği gibi oynayabileceği dönemlerin kapandığını görüyor ve dedikodu yapıyor, iftira atıyor, hiç utanmadan, sıkılmadan 'Diktatörlük gelecek' diyor. Millete yalan söylemeyin, milleti kandırmaya çalışmayın. Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde. Siz yüzde 20-25'lerle, bu ülkenin kaderiyle çok oynadınız. Bundan sonra oynayamayacaksınız."

"Demokrasilerde hakem millettir"

Müezzinoğlu, yetkinin millette olacağına dikkati çekerek, milletin kaderine ve geleceğine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Yeni Türkiye'nin farklı olduğunu, gelecek Türkiye'nin ise daha farklı olacağına değinen Müezzinoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"İki 'hayırcı' grubu var. Biri HDP ki onun zaten bu milletle ilgili derdi farklı. Milletle birlikte yürüme hedefleri yok. Ülke bir yerden bölünsün, millet bir yerden ayrılsın. Ayrıştıran, çatıştıran bir anlayışla PKK'nın borazanlığını, dış güçlerin maşalığını yapıyor. Bu anlamda onun hayırcılık hesabı, ülke, millet, büyük Türkiye, ay yıldızlı bayrak, kardeşlik adına değil. Diğer hayırcı CHP, milletten, milletin değerlerinden, hedeflerinden, milletle beraber yürümekten korkuyor. Çünkü korkmasaydı millete ait bir sistem değişikliğinin millete gelmesine yardımcı olurdu.TBMM'de yeni sistemin millete götürülmesini konuştuğumuzda, 'Kan akar, cesedimizi çiğnersiniz' dedi. TBMM'de milletin kürsüsünü işgal ettiler. 'Niye işgal ediyorsunuz' diye sorduğumuzda 'Milletin kürsüsünü koruyoruz' dediler. Biz AK Parti olarak milletin kürsüsünü Anayasa Mahkemesine mi, vesayet odaklarına mı götürmek istiyorduk? Millete götürmek istiyoruz, sen de gel, milletin ayağına götürelim ama yok."

"Günaydın beyefendi, hayırlı olsun"

CHP yöneticilerinin millete gitmemek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Allah'a şükürler olsun ki 10 gündür biraz aklı başına geldi ve dedi ki 'Milletin hakemliğine gidiyoruz.' Günaydın beyefendi, hayırlı olsun. İlk defa geldin milletin hakemliğine. Demokrasilerde hakem millettir, güç, yetki milletten alınır. Hesap millete verilir."

Güçlü bir "evet" ile milletin ümüğünü sıkan vesayet odaklarının ortadan kalkacağını belirten Müezzinoğlu, milletin ayağına çelme takmaya çalışan tuzakların da ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.

Müezzinoğlu, daha sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekilerle12 bin metrekarelik pazar yerinin açılış kurdelesini kesti.

Ardından Müezzinoğlu, beraberindekilerle pazar yerini gezdi ve alışveriş yaptı.