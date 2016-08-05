Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Türkiye, uçurumun kenarından döndü. Türkiye'yi uçurumun kenarından döndüren bu aziz milletin kendi milli iradesine sahip çıkma iradesidir." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine gelen Yılmaz, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara hitap etti. 15 Temmuz'da Türkiye'nin çok büyük bir tehlike atlattığına dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye, uçurumun kenarından döndü. Türkiye'yi uçurumun kenarından döndüren, bu aziz milletin kendi milli iradesine sahip çıkma iradesidir." ifadesini kullandı.

Hangi partiye oy verirse versin iradeye sahip çıkanlara teşekkür eden Yılmaz, 78 milyonun bu memleketin sahibi olduğunu belirtti.

"Bu millete diz çöktüremeyecekler"

Bu coğrafyanın çok işgal ve fitne gördüğünü ancak bundan büyük fitnenin olamayacağını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizde biliyorsunuz ki eşi tesir altına aldılar veya kocayı tesir altına aldılar. Üç- beş evladınız varsa birini tesir altına aldılar. Bunlar bu yanlışı gördüler de 'tövbe ettik, bir daha böyle yapmayacağız' diyeni var mı? Siz de takip ediyorsunuz artık. 'Hayır' diyor. Şimdi ne yapıyor, 14 Ağustos'u gösteriyor. Kaç 14 Ağustos gelirse gelsin, kaç 15 Temmuz gelirse gelsin bu millete diz çöktüremeyecekler. Bundan sonra darbe yapanlar şunu unutmayacak, tank, silah nedir, bu millet nedir, bu milletin rızasını almadan sokağa çıkabilmek, haksız yere elinde silahın da olsa, tankın da olsa, uçağın da olsa zaferi kazanabilmek mümkün değil.

"Sen kimin temsilcisisin"

Halkın mücadelesiyle Türkiye’nin birliğinin korunduğunu, ülkeyi kimin yöneteceğine karar verdiğini dile getiren Yılmaz, konuşmasını şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha 1 Kasım’da seçime gittiniz, iradenizi gösterdiniz. Dediniz ki ‘yüzde 50 bu partiye veriyorum, bu yönetsin.’ Diğer partiye de ‘yüzde 25 size veriyorum siz de muhalefet olun.’ Bir diğerini de 40 milletvekiliyle gönderdiniz, ‘sen de bunun muhalefet yapamadığı durumlarda iktidara destek ol, gerekiyorsa eleştir, gerekiyorsa doğru yap’ dediniz. Milletin iradesinden büyük irade var mı? Sana ne oluyor, Meclis'i bombalıyorsun. Kim var bu Meclis'te, AK Parti’nin yarısı, kim var bu Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi var bu milletin dörtte biri, kim var geriye kalan Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP. Sen hepsine bomba atıyorsun, sen bu ülkeyi kiminle yöneteceksin? Sen kimin temsilcisisin, seni buraya kim gönderdi? Seni bu işi yapmaya kim görevlendirdi? Bunlar, millet düşmanıdır."