BU KONFERANS ÖZGÜVEN AŞILIYOR

Çocuklarımızı yetiştirirken dikkate almamız gereken en öncelikli konulardan biri ona özgüven duygusunu kazandırmaktır. Çünkü özgüven sadece okul yaşamında değil, kişisel ve sosyal yaşamda da büyük önem taşıyor.

Kişisel gelişim ve başarıda olumlu rol oynayan özgüven, aynı zamanda sağlam bir geleceğin de anahtarı... Ancak kazanılan özgüvenin miktarının çok iyi ayarlanması gerekiyor.

Uzmanlar, çocukların diğer gelişimleri gibi özgüven gelişiminin de sağlıklı ve dengede olması gerektiğine dikkat çekiyor ve uyarıyor: ‘’Azı da zarar çoğu da’’

Peki, böyle olumlu bir niteliğe neden üst sınır getirilmeli? Aşırı özgüven, ne gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir ki? Dengede bir özgüven için ailelere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir?

BÜMED MEÇ Okulları'nın düzenlediği bu konferansta, özgüvenin ailede ve okulda nasıl ve ne şartlarda geliştiği, dengeli olarak kazandırmak için neler yapılması gerektiği, çocuklar arasında görülen özgüven farklılıkları ülkemizin değerli akademisyenleri tarafından irdelenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nce (BÜMED) kurulan ve üniversite öncesi eğitime farklı bir soluk getiren BÜMED MEÇ Okulları, eğitim biliminin öncü isimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Özgüven Dengesi Konferansı'nda bir araya getirecek.

‘Özgüven Dengesi Konferansı, 18 Kasım Cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall'de (Saatli Bina) gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve BÜMED MEÇ Okulları Danışmanlarından Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe’nin yapacağı açılış konuşmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatoş Erkman, 'Özgüvende Ebeveyn Tutumları' ile anne ve babanın tutumunun, özgüven gelişimine etkisine dikkat çekecek.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ozana Ural, 'Çocukları Yetiştirmede Terazinin Kefesi Dengede mi?' başlıklı konuşmasında çocuk yetiştirirken anne-baba ve çocuk dengesinin nasıl sağlanabileceğini anlatacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Uzun ise bilinçli yaşama sanatı olarak adlandırılan ve tüm dünyada önem kazanmış bir yaklaşım olan Mindfulness (farkındalık) ile Özgüven İlişkisini değerlendirecek. Öz şefkat yoluyla benlik saygısının güçlenmesine ilişkin bazı uygulamalar da sunacak.

Program, moderatörlüğünü Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe’nin yapacağı 'Özgüven patlaması mı, özgüven gelişmesi mi?' başlıklı bir panelle devam edecek. ’Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kısmi zamanlıöğretim üyesi ve BÜMED MEÇ Okulları danışmanlarından Dr. Nevin Dölek, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Z. Hande Sart, BÜMED MEÇ Moda yerleşkesi sınıf öğretmenlerinden Pınar Durmaz ile öğrenci velisi Akın Tek'in konuşmacı olacakları panel, dinleyicilerin katılımıyla gerçekleşecek soru-cevap bölümüyle sona erecek.

Ebeveynler, öğretmenler ve akademik yöneticilerle konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği program sonunda, katılımcılara sertifika da verilecek.

Haber: Dinçer Karacalar