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'Bu kararlılık dünyaya demokrasinin nasıl korunacağının örneğidir'

Burdur'da vatandaşlara telefonla hitap eden Bakan Soylu, "Ortaya koyduğunuz bu kararlılık, bütün dünyaya demokrasinin nasıl korunacağının örneğidir." dedi.

'Bu kararlılık dünyaya demokrasinin nasıl korunacağının örneğidir'

Burdur'da vatandaşlara telefonla hitap eden Bakan Soylu, "Ortaya koyduğunuz bu kararlılık, bütün dünyaya demokrasinin nasıl korunacağının örneğidir." dedi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 09:37
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'Bu kararlılık dünyaya demokrasinin nasıl korunacağının örneğidir'

 Burdur'da vatandaşların, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "demokrasi nöbeti" sürüyor.

Otomobil, kamyon ve tırlarla konvoy oluşturup, klakson çalarak şehir turu gerçekleştiren vatandaşlar, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, burada ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimine tepki gösterdi.

Yatsı namazını meydanda kılan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Bu arada, meydandaki vatandaşlara telefon bağlantısıyla hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, milletin 9 gündür meydanlarda bağımsızlığa aşık olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz akşamı yaşananları hep beraber değerlendirdiklerini belirten Soylu, "Bir sapkın anlayışın sonucunda kendi kardeşine hiç acımadan silah çekenler ve tankı üzerine yürütenler oldu. Vatandaşı öldürme talimatı verenler dünya tarihinde çok acımasız ve insanlıktan çıkmış, hayvandan daha aşağı bir şekilde tanımlanacaklardır. Ortaya koyduğunuz bu kararlılık, bütün dünyaya demokrasinin nasıl korunacağının örneğidir. Allah, milletimizden razı olsun." dedi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 09:38
Anahtar Kelimeler:
BurdurFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖSüleyman SoyluTürkiye
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