Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Okan Karakuş, Hüseyin Çaydavul, tutuksuz sanık Zeki Yılmaz ve müştekiler Murat Sancak, İsmail Özay ve Mehmet Karar katıldı.

Savunma yapan sanık Hüseyin Çaydavul, olayı Okan Karakuş ile gerçekleştirdiğini, ayrıca Mevlüt Çalışkan'ın da eylemde olduğunu, sanık Zeki Yılmaz'ı tanımadığını, onun bu suçlarla alakasının olmadığını belirterek, arkadaşlarıyla Barış Kaya'yı alıkoymak adına olay yerine gittiklerini, Murat Sancak ile bir alakalarının olmadığını, tamamıyla yanlış anlaşılmaktan, karışıklıktan kaynaklanan bir olay yaşandığını söyledi.

Sanık Okan Karakuş da eylemi Hüseyin Çaydaul ve Mevlüt Çalışkan ile gerçekleştirdiklerini, Zeki Yılmaz'ı tanımadığını, diğer sanıkları mahalleden tanıdığını, bu olayın Murat Sancak ile bir alakasının olmadığını anlatarak, Barış Kaya'ya yönelik bir eylem gerçekleştirmeyi düşündüklerini ve bu olayın gerçek faillerinin kendileri olduğunu bildirdi.

" FETÖ ilgili en çok uğraşan insanlarız "

Duruşmada ifade veren müşteki Murat Sancak, Ethem Sancak ile kuzen olduklarını, fakat piyasada herkes tarafından Ethem Sancak'ın oğlu olarak bilindiğini, hatta bu olaylar olmadan önce Ethem Sancak'a 'sana evlat acısı yaşatacağız' diye tehdit mektubu geldiğini ve bu hususta savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Olaydan sonra çıkan haberlerde "kendisine sıktı, kumar borcu'' denildiğine işaret eden Sancak, şöyle konuştu:

'O günü unutmam mümkün değil. Organize olarak olaylar buraya geldi. Araç zırhlı değildi. Bu işin arkasında FETÖ var. Durup dururken hiç yapılmayacak bir yerde bu olay oldu. Mesaj var, Fatih Üniversitesi'nin önünde yapıldı bu olay. Benim evimden oraya kadar, bu işin yapılacağı çok yer var. Biz medya kuruluşu olarak FETÖ ile en çok uğraşan insanlarız. Star Gazetesi'ne bomba konulması da bu işin işareti. Benim silahıma önceden müdahale edilmiş, bozulmuş. Kaliteli bir silah, tutukluk yapması imkansız. 'Himmet paralarıyla kumar oynanıyor' diye haber yapıldıktan 1 ay sonra bu olay gerçekleşti."

Sancak, kimseye haksızlık yapılması taraftarı olmadığını, emniyette kendisine teşhis yaptırıldığında gözlüklü kişiyle ilgili biriyle tereddüt yaşadığını, diğer kişiyi teşhis ettiğini, Barış Kaya'nın alt sitesinde oturduğunu, arabalarının aynı olduğunu, plakalarının 97 ve 68 ile bittiğini, karıştırılmasının zor olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç, olayla ilgili tahkikat yürüten polis memurlarının 15 Temmuz 2016'dan sonra durumlarında değişiklik olup olmadığının, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasını ve tutuklu sanık Hüseyin Çaydavul'un tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, gizli tanık "Jale Ata"nın dinlenilmesinden vazgeçilmesine, tahkikata katılan memurların durumlarında değişilik olup olmadığının sorulmasına ilişkin talebin yargılamaya katkı sağlamayacağından reddine, tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.