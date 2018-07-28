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"Bu ilişkiyi kurtarmak hala mümkün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda bu ilişkiyi kurtarmak ve ileri götürmek hala mümkün olabilir." dedi.

"Bu ilişkiyi kurtarmak hala mümkün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda bu ilişkiyi kurtarmak ve ileri götürmek hala mümkün olabilir." dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:42
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"Bu ilişkiyi kurtarmak hala mümkün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olabilir. Kuşkusuz bu ilişkinin karşılıklı saygı ve müşterek çıkarlar temelinde gelişmesi halinde bu yaklaşım karşılık bulacaktır ancak Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Daily Sabah gazetesinde "Türkiye-ABD ilişkileri" konulu yazı kaleme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda yaptıklarının, Türkiye'de hem resmi yetkililer hem de kamuoyu nezdinde ciddi güven krizine sebep olduğunu belirten Kalın, DEAŞ ile mücadele etmek için kurulan uluslararası koalisyonun üyesi Türkiye'nin, teröristlerin İncirlik Üssü'nden vurulmasına izin verdiğini ifade etti.

Kalın, ancak ABD'nin, Rakka operasyonunda Türk ordusu yerine CIA tarafından bile "terör örgütü PKK'nın Suriye kolu" olarak tanımlanan YPG ile iş birliği yaptığını hatırlattı.

Washington'ın, bölücü terör örgütüyle yaptığı bu anlaşmanın "geçici, al-ver ilişkisine dayalı ve taktiksel" olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştığını kaydeden Kalın, "Ancak bu plan, geçen yıl Trump yönetimi tarafından tekrar onaylandı. Trump yönetiminin kendisini CENTCOM stratejisinden uzaklaştırmaya çalıştırdığı doğru. Bu kapsamda YPG'li teröristlerin, Menbiç'ten çekilmesi için bir yol haritası hazırlandı ancak somut bir politika değişimi olmaması, Türkiye-ABD ilişkisini bozmaya devam ediyor. Bu çerçevede ABD'nin bugünlerde Esad rejimiyle görüşmelerde bulunan YPG ile iş birliğini sona erdirmesi, Türkiye’nin meşru bir talebidir." görüşünü paylaştı.

Kalın, aynı zamanda Trump yönetiminin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ABD topraklarında işlenen suçlarla 15 Temmuz darbe girişiminin soruşturulması ve cezalandırılması konusunda adım atmamasının Türkiye'de hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekti.

Bu sırada ABD Adalet Bakanlığının da Türkiye'nin, elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ilettiği talepleri ötelemek dışında hiçbir şey yapmadığına işaret eden Kalın, "Bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığa rağmen, hatta Mehmet Atilla'nın FETÖ tarafından üretilen sözde kanıtlara istinaden hedef alınması sonrasında bile sabırlı tavrımızı sürdürdük." ifadesini kullandı.

"Ancak mahkemenin verebileceği bir karardır"

Kalın, bu koşullar altında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin, Trump yönetiminden gelen orantısız tepkileri, sosyal medyada tehditkar bir dil kullanarak Türkiye'de yargılanan bir ABD vatandaşının sorunlarını çözme hedefine matuf tavırlarını anlamasının oldukça güç olduğunu belirterek, yazısına şöyle devam etti:

"Defalarca ifade edildiği üzere, ülkemizin siyasi liderinin bağımsız yargının yetki alanına giren yasal bir sürece müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bahsi geçen ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın hapse mi gireceği, ev hapsinde mi tutulacağı yoksa serbest mi bırakılacağı ancak mahkemenin verebileceği bir karardır.

Son yıllarda ABD tarafından atılan bazı adımlar, bu ülkenin Türkiye'yle stratejik ortaklığına zarar vererek, güçlü ve karşılıklı çıkarlara hizmet eden bir ilişkiyi zayıflattı. Türkiye, bu ilişkinin kötüleşmesinde herhangi bir rol oynamadı. Sadece ABD ile ilişkilerimizi Washington'daki miyop politika yapıcılardan korumaya, iyi niyetle hareket etmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya gayret ettik."

"İleri götürmek hala mümkün olabilir"

Yazısında "ABD yönetiminin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda bu ilişkiyi kurtarmak ve ileri götürmek hala mümkün olabilir." ifadesini kullanan Kalın, şunları kaydetti:

"Ancak NATO müttefikimizin, sınırlarımızın içinde ve dışında milli güvenliğimizi tehdit eden adımlarını görmezden gelemeyiz. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olabilir. Kuşkusuz bu ilişkinin karşılıklı saygı ve müşterek çıkarlar temelinde gelişmesi halinde bu yaklaşım karşılık bulacaktır ancak Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez.

Trump yönetimi, gerek ABD-YPG iş birliği gerek ABD'deki FETÖ şebekesi hakkında idari tasarruflarda bulunabilecek bir pozisyondadır. Bu adımların atılması, karmaşık yasal düzenlemeler gerektirmiyor. Zaten Türkiye hiçbir zaman ABD'den yasal ve meşru olmayan taleplerde bulunmadı. Nitekim stratejik bir ilişki, sadece bir tarafın talepleriyle şekillenemez. Karşılıklı saygı ve çıkar birliği gerektirir. Hiçbir müttefik, kendi çıkarlarına zarar verecek bir durumu müttefikinin hatırına kabul etmez. Türkiye, nasıl ABD’nin çıkarlarına zarar veren gruplarla çalışmıyor ve bu yapılara yardım-yataklık yapmıyorsa aynı şeyi de ABD'den bekliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınBaşkan TrumpCumhurbaşkanı ErdoğanDeaş
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