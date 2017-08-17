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"Bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Hakkari'ye ne yapılsa azdır. Yetkililerimizle birlikte inşallah bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız. Herkesin gece yarısı rahatça dolaştığı güzel bir iklim ortaya koymak için çalışacağız." dedi.

"Bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Hakkari'ye ne yapılsa azdır. Yetkililerimizle birlikte inşallah bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız. Herkesin gece yarısı rahatça dolaştığı güzel bir iklim ortaya koymak için çalışacağız." dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:51
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"Bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hakkari'ye ne yapılsa azdır. Yetkililerimizle birlikte inşallah bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız. Herkesin gece yarısı rahatça dolaştığı güzel bir iklim ortaya koymak için çalışacağız." dedi.

Bakan Eroğlu, Hakkari programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri (DSİTesisleri Temel Atma Töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı.

Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'ye karşı ayrı bir sevgilerinin olduğunu belirtti.

"Hakkari'ye ne yapılsa azdır. Yetkililerimizle birlikte inşallah bu güzel diyarı çiçek gibi yapacağız. Herkesin gece yarısı rahatça dolaştığı güzel bir iklim ortaya koymak için çalışacağız." diyen Bakan Eroğlu, terör örgütü PKK'nın bölgeye çok zarar verdiğine dikkati çekti.

"Hakkari'ye tam manasıyla huzur gelecek"

Milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da pekişeceğine değinen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bölmek isteyen hainlere karşı bu millet 15 Temmuz'da da her yerde, Hakkari'den İstanbul'a, Edirne'den Kars'a kadar kahramanca karşı durdu. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Terör örgütlerine ve hainlere geçit yok. Bu vatanı yok etmek isteyenlere karşı hep birlikte göğsümüzü siper ederek en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele sürecek ve Hakkari'ye tam manasıyla huzur gelecek. Bunun sözünü veriyoruz." 

"Devletimiz Hakkari'ye özel bir önem veriyor"

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümet ve bakanlara teşekkür etti.

Toprak, şunları ifade etti:

"Dışarıdan gelen bir kişi Hakkari'de birkaç saat gezdiğinde sanki yeni bir şehir kuruluyor zannına kapılabilir. Bundaki en önemli kalemlerden biri de Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun başında olduğu yatırımlarla 440 milyon lirayla ikinci sırayı alıyor. Devletimiz ve hükümetimiz Hakkari'ye özel bir önem veriyor ve özel bir sevgi gösteriyor. Sayın bakanımızın bugün 96 milyonluk 18 konuda müjdesi oldu. Ayrıca diğer çalışmalar için de talimatlar verdi." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kültür MerkeziOrman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluHakkariçiçek Diyarı
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