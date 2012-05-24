Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bu gece eller duaya açılacak

Bu gece, Regaip Kandili kutlanacak; eller duaya, gözler semaya, gönüller Rahman'a açılacak.

Bu gece eller duaya açılacak

Bu gece, Regaip Kandili kutlanacak; eller duaya, gözler semaya, gönüller Rahman'a açılacak.

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:10
516 Okunma
Bu gece eller duaya açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininde bazı zaman ve mekanların önemli olduğunu belirtti.

Üç aylar olarak bilinen kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan'da birçok salih amelin işlenebileceğini ifade eden Sayar, Regaip Kandili'nde şunların yapılabileceğini söyledi:
''Üç ayların başlangıcı, Recep ayının ilk cuma gecesi öteden beri kutlanmaktadır. Regaip gecesinde tüm kandillerde olduğu gibi bol bol kaza namazı kılınabilir, sonra tövbe istiğfar edilebilir, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılabilir, salat-ü selam getirilebilir, yoksullar fakirler gözetilebilir. Kısaca bu gece kişi seccadesinin başına oturarak, bütün bir hayatının muhasebesini yaparak hayatında gördüğü günahlarına tövbe ederek kendisini üç aylara manevi bakımından donanımlı hazırlıklı olma şansını yakalayabilir.''

Kandillere özel bir ibadet şekli yoktur
Sayar, kandillere özel ibadetler bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:
''Kaynaklarımıza baktığımızda bu gecelere, kandillere mahsus farklı bir ibadet şekli yoktur. Söylediğim gibi kişi bu gecede bol bol tövbe istiğfar edebilir, namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir. Ama ne Regaip Kandili için ne de diğer kandiller için bizim hadis kitaplarımızda bize intikal eden rivayetler arasında bu geceye özel, bu geceye mahsus bir namaz şekli yoktur. Kaza namazı kılınabilir, dualar yapılabilir, küskünler barışabilir, dinimizin salih amel olarak vasıflandırdığı bütün güzel davranışlar Regaip Kandili'nde yapılabilir. Ama bu geceye mahsus özel bir zikir, özel bir dua, özel bir namaz şekli yoktur.''

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:10
Anahtar Kelimeler:
Bu Gece Eller Duaya Açılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ