Bu gece eller duaya açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininde bazı zaman ve mekanların önemli olduğunu belirtti.



Üç aylar olarak bilinen kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan'da birçok salih amelin işlenebileceğini ifade eden Sayar, Regaip Kandili'nde şunların yapılabileceğini söyledi:

''Üç ayların başlangıcı, Recep ayının ilk cuma gecesi öteden beri kutlanmaktadır. Regaip gecesinde tüm kandillerde olduğu gibi bol bol kaza namazı kılınabilir, sonra tövbe istiğfar edilebilir, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılabilir, salat-ü selam getirilebilir, yoksullar fakirler gözetilebilir. Kısaca bu gece kişi seccadesinin başına oturarak, bütün bir hayatının muhasebesini yaparak hayatında gördüğü günahlarına tövbe ederek kendisini üç aylara manevi bakımından donanımlı hazırlıklı olma şansını yakalayabilir.''

Kandillere özel bir ibadet şekli yoktur

Sayar, kandillere özel ibadetler bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

''Kaynaklarımıza baktığımızda bu gecelere, kandillere mahsus farklı bir ibadet şekli yoktur. Söylediğim gibi kişi bu gecede bol bol tövbe istiğfar edebilir, namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir. Ama ne Regaip Kandili için ne de diğer kandiller için bizim hadis kitaplarımızda bize intikal eden rivayetler arasında bu geceye özel, bu geceye mahsus bir namaz şekli yoktur. Kaza namazı kılınabilir, dualar yapılabilir, küskünler barışabilir, dinimizin salih amel olarak vasıflandırdığı bütün güzel davranışlar Regaip Kandili'nde yapılabilir. Ama bu geceye mahsus özel bir zikir, özel bir dua, özel bir namaz şekli yoktur.''