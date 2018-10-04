AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu milletin topraklarında hiçbir zaman insanları birbirinden ayırmak yazmamıştır. İnsanı yaradılışın özeti olarak görmüştür." dedi.

Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen "Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali"nin açılış programına katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, festivalin tüm dünyaya örnek teşkil eden kardeşlik, dostluk ve barış festivali olmasını temenni etti.

Kurtulmuş festivalin, dağlarında ovalarında güzelliğin, esenliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi göstermesi bakımından anlamlı olduğunu söyledi.

Anadolu'nun bir "ana" gibi gelen herkesi kucakladığını, tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, dünyanın her yerinde kimin başı sıkışsa gelip Anadolu'nun kolları arasında huzur bulduğunu aktaran Kurtulmuş, "Anadolu bundan 600 yıl önce İspanya'daki zulümden kaçanların, Hitler'in zulmünden kaçanların, Saddam'ın, Suriye'deki rejimin zulmünden kaçanların gelip sığındığı yer olmuş." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Anadolu insanının Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla dünyanın dört bir yanından gelen insanlara kucak açtığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte en son paramparça hale getirilen Suriye'deki terör ve zulüm ortamından kaçan 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan bir milletiz. Allah bu milletten razı olsun. Gönlü Anadolu kadar zengin, fikri Anadolu coğrafyası kadar uzakları gören bir millete sahibiz. Bu milletin topraklarında hiçbir zaman insanları birbirinden ayırmak yazmamıştır. İnsanı yaradılışın özeti olarak görmüştür. Bu aziz millet Edirne'den Van'a bütün Anadolu coğrafyasında hassasiyetini bugün de koruyor. Bu coğrafyanın kaderi kardeşliktir, birliktir, dirliktir."

"Terör örgütleri bu silahları nereden alıyor?"

Bir süredir Türkiye ve çevresindeki ülkelerde kirli bir oyun oynandığını belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkleri sevmediği kadar Kürtleri de sevmeyen emperyalist güçler, bizim aramızdaki etnik farklılıklardan dolayı Ortadoğu'yu bir kan gölüne, cehennem çukuruna çevirmeye çalışıyor. Kentler tarumar ediliyor, şehirler ortadan kaldırılıyor, insanlar birbirlerine düşman ediliyor. İçecek bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline on binlerce dolarlık ölüm makineleri verilerek birbirlerinin üstüne terör örgütleri vasıtasıyla saldırıyor. Terör örgütleri bu silahları nereden alıyor. Bu dağları, bu ovaları, bu güzelim ülkeleri neden tarumar ediyor. Bu sorunun cevabı çok açık. Bu terör örgütleri kendisini destekleyenlerin bir vekili olarak hareket ediyor, onların maşası olarak hareket ediyor ve bu coğrafyanın insanlarına kan kusturuyor."

Kurtulmuş, Gürpınar'da düzenlenen organizasyonun insanlar arasına fitne ve ayrım sokarak bu coğrafyayı talan etmek isteyen emperyalist projeye karşı verilen somut bir cevap olduğunu bildirdi.

"Kırkpınar da Gürpınar da bizimdir. Bütün halkların dilleri ve renkleri bizimdir. Halkların farklılıkları aynı halının içindeki desenin parçasıdır." diyen Kurtulmuş, bunun dışında farklı bir şey söyleyenlerin bu coğrafyanın tamamının karşısında olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, bu coğrafyayı silahla, bombayla bir takım kan ve gözyaşı hikayeleriyle değil, halaylarla, türkülerle, sevinçlerle düğünlerle seslerini yükselterek kutlayacaklarını söyledi.

Buradaki çocukların sporla, kültürle, sanatla, bilimle uğraşarak dünyanın en iyi insanları olacaklarını, bunu istemeyenlerin bölge insanını geri, eğitimsiz, çaresiz bırakmaya çalıştığının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bugün Van'a inerken duyduğumuz üzücü haber hepimizi derinden üzdü. Halkımıza hizmet götürmek için Batman'ın Gercüş ilçesinde yol yapım faaliyetlerinde güvenliği sağlayan 7 evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Kim bu emperyal projenin bir piyonu olursa olsun, kim hangi güçle üzerimize gelirse gelsin, onlara verilecek en büyük cevap barış, kardeşlik, dostluktur. Kültür, sanat, eğitim, bilimdir. Gençlerimizi silahların, kurşun seslerinin, bomba gürültülerinin arasında olmaktan kurtaracak, daha iyi, eğitimli, daha kültürlü, daha güzel şehirlerde yaşayan, istikbali parlak, sinesi yüreği imanlı gençler olarak yetiştireceğiz."