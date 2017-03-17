Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90294
ALTIN
142.539
DOLAR
3.6060
STERLIN
4.4728
EURO
3.8832
"Baykal milletten özür dilesin"
"Baykal milletten özür dilesin"
"Şehit aileleri gurur duymalılar"
"Şehit aileleri gurur duymalılar"
"Bu bir insanlık suçudur"
"Bu bir insanlık suçudur"
Japonya keşif uydusu fırlattı
Japonya keşif uydusu fırlattı
TMSF'den vatandaşlara uyarı
TMSF'den vatandaşlara uyarı

"Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak." dedi.

"Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak." dedi.

17 Mart 2017 Cuma 13:30
3 Okunma
"Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Nizip ilçesinde yaptırılan içme suyu tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, hayatın kaynağının su olduğunu, su olmadan hiçbir şey yapılamayacağını dile getirdi.

Dışarıya atılan suyun da kanallarla temizlenmesi gerektiğinine değinen Özhaseki, "Çevre bize emanet, tıpkı bedenimiz, toprağımız, vatanımız ve bayrağımız gibi. Dışarıya verdiğimiz kirli su yarın öbür gün içme suyumuza karışır. O yüzden kendi yaşantımızı korumamız lazım." diye konuştu.

Son 100 yıl içerisinde yeryüzü ısısının 1 derece, havadaki karbon miktarının ise yüzde 42 arttığına dikkati çeken Özhaseki, bunların doğadaki dengenin bozulmasından kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye'nin çevreye karşı düşen görevini yerine getirmeye çalıştığını, buna rağmen ülkenin bazı dezavantajlarının da olduğuna işaret eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Deprem risklerimiz var yer altında. Üstünde de fitne var. 'Üç tarafımız denizlerle dört tarafımız düşmanla çevrili' derlerdi. Önceden bazen niye öyle diyorlar ki diye düşünürdüm. Ama şimdi geldiğimiz noktada görüyorum dört tarafımız değil 14 tarafımız düşmanlarla çevrili. 15 Temmuz'u geride bıraktık. Böyle önemli bir konuda Meclisimiz bombalanmasına rağmen adam akıllı çıkıp geçmiş olsun diyen olmadı."

Hollanda'ya tepki

Bakan Mehmet Özhaseki, Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin, "Ne kadar terörist varsa hepsi orada, toplantı gösteri yapıyorlar. Ama sizin seçtiğiniz bakanınızı konuşturmamak için ellerinden geleni yapıyorlar, köpekleriyle saldırıyorlar. Bizim bir ve diri olmamız lazım. Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak. Güçlü olmazsak ezanımız okunmaz, bizi yaşatmazlar. O yüzden uyanık olmamız lazım. Önümüz açık bunu bilin. Özellikle referandum sonrasında önümüz daha da açılacak." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzhasekiGaziantep Büyükşehir BelediyesiNizipHollanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Baykal milletten özür dilesin"
"Baykal milletten özür dilesin"
Türk yargısı Alman yargısından daha bağımsız, adil
Türk yargısı Alman yargısından daha bağımsız, adil
FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor
FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor
Batan Türk kargo gemisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Batan Türk kargo gemisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deniz ticaretinin yeni oyuncusu IC Karasu Limanı hizmete açıldı
Deniz ticaretinin yeni oyuncusu IC Karasu Limanı hizmete açıldı
"Bu bir insanlık suçudur"
"Bu bir insanlık suçudur"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ