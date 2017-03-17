Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Nizip ilçesinde yaptırılan içme suyu tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, hayatın kaynağının su olduğunu, su olmadan hiçbir şey yapılamayacağını dile getirdi.

Dışarıya atılan suyun da kanallarla temizlenmesi gerektiğinine değinen Özhaseki, "Çevre bize emanet, tıpkı bedenimiz, toprağımız, vatanımız ve bayrağımız gibi. Dışarıya verdiğimiz kirli su yarın öbür gün içme suyumuza karışır. O yüzden kendi yaşantımızı korumamız lazım." diye konuştu.

Son 100 yıl içerisinde yeryüzü ısısının 1 derece, havadaki karbon miktarının ise yüzde 42 arttığına dikkati çeken Özhaseki, bunların doğadaki dengenin bozulmasından kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye'nin çevreye karşı düşen görevini yerine getirmeye çalıştığını, buna rağmen ülkenin bazı dezavantajlarının da olduğuna işaret eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Deprem risklerimiz var yer altında. Üstünde de fitne var. 'Üç tarafımız denizlerle dört tarafımız düşmanla çevrili' derlerdi. Önceden bazen niye öyle diyorlar ki diye düşünürdüm. Ama şimdi geldiğimiz noktada görüyorum dört tarafımız değil 14 tarafımız düşmanlarla çevrili. 15 Temmuz'u geride bıraktık. Böyle önemli bir konuda Meclisimiz bombalanmasına rağmen adam akıllı çıkıp geçmiş olsun diyen olmadı."

Hollanda'ya tepki

Bakan Mehmet Özhaseki, Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin, "Ne kadar terörist varsa hepsi orada, toplantı gösteri yapıyorlar. Ama sizin seçtiğiniz bakanınızı konuşturmamak için ellerinden geleni yapıyorlar, köpekleriyle saldırıyorlar. Bizim bir ve diri olmamız lazım. Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak. Güçlü olmazsak ezanımız okunmaz, bizi yaşatmazlar. O yüzden uyanık olmamız lazım. Önümüz açık bunu bilin. Özellikle referandum sonrasında önümüz daha da açılacak." değerlendirmesini yaptı.