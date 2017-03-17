Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliğini ziyaretinde, gazetecilerin Halep’te bir caminin bombalanmasına ilişkin sorusu üzerine, Suriye’deki bu gelişmelerin herkesi üzdüğünü söyledi. Suriye’de 6 yıldır devam eden bir savaş olduğunu, bunun ilk 3 yılının iç savaş, son 3 yılının ise vekalet savaşları şeklinde geliştiğini anlatan Kurtulmuş, şu anda Suriye'ni, terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Dünyanın bütün ordularının, bir şekilde savaşın içerisine dahil olduğu bir Suriye’den bahsedildiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Biz bir an evvel Suriye’de barışın sağlanması için müzakerelerin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Suriye halkının istediği, yani öyle tepeden inme, zorla kabul ettirilmiş bir barış değil, 600 bin insanını kaybeden, bütün büyük şehirleri yerle bir olmuş Suriye halkının kabul edeceği bir barışın sağlanmasını arzu ediyoruz. Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Dün akşamki gibi son derece üzücü olayların da ortaya çıktığına vurgu yapan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Olan, sivil halka oluyor. Olayın detaylarını henüz bilmiyoruz. Kim tarafından bombalandığı, bu bombalamanın arkasındaki güçlerin kimler olduğu detaylı bir şekilde bilinmiyor. Kim olursa olsun, sonuçta sivillere zarar verilmesi insanlık suçudur, kabul edilebilir bir durum değil. Önümüzdeki saatler içerisinde burada esas suçlunun kim olduğu, kimler tarafından burasının bombalandığı ortaya çıkacaktır. Şu aşamada net bilgimiz olmadığı için bir şey söylemiyoruz. Ne olursa olsun, bu bir insanlık suçudur. Bir savaş suçudur. Sivillerin, camide bulunan insanların, bir ibadethanenin bombalanmasını kabul etmek mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

'Peygamberler üzerinden bir benzetmede bulunmak, yanlış ve çirkindir'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, Trabzon'da yaptığı bir konuşmada "Bu kadar yetkiyi peygambere verseniz, peygamberi bozar." ifadesini kullandığının hatırlatılması ve değerlendirilmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, bu sözün kabul edilebilir bir söz olmadığını belirtti.

Peygamberlerin beşer olduğunu ama şaşmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Beşer şaşar lafı, son derece yanlış bir laf. Peygamberler, bizim inancımıza göre masumdurlar, suçsuzdurlar. Hazreti Peygamber'den sonra artık bir peygamber gelmeyeceği için peygamberler üzerinden bir benzetmede bulunmak, son derece yanlış ve çirkindir. Bir referandum kampanyası yapıyoruz. ‘Hayır’ derseniz, ‘hayır’ı başka gerekçelerle izah edebilirsiniz ama ‘hayır’ı izahta zorlandığınız zaman böyle bir sözün söylenmesi asla kabul edilemez. Bu doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir. Dini değerlerin siyasi kaygılarla harcanmasıdır.”

Baykal’ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu, bunları kastetmediğini çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Aksi takdirde milletimizin büyük çoğunluğunun inançlarını tahfif etmiş olur yani küçük görmüş olur. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Kendisinden bir açıklama bekliyoruz. 'Sözlerim yanlış anlaşıldı, onu kastetmedim' demesi, ne kastettiyse onu açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Öyle şey olur mu? Ne demek peygamber olsa şaşar. Peygamber şaşmaz. Bizim peygamber inancımızın aslı, peygamberlerin masumiyetidir, günahsızlığıdır. Peygamberlerin hiçbirisi şaşmaz ve Hazreti Peygamber'den sonra da bir peygamber yok. Böyle bir benzetme, yanlış, batıl bir benzetmedir ve milletin inançlarını küçük düşürecek bir benzetmedir. Kabul etmiyoruz.” ​