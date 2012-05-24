"Bu, Bende İnanılmaz Bir Utanç Oluşturuyor"

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İSO (İstanbul Sanayi Odası) mayıs ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Bakan Dinçer, eğitim sistemi ile ilgili olarak bu zamana kadar çok fazla değişimin yapıldığı ve bunlarda başarısız kalındığının söylendiğine dikkat çekerek, değişim seviyesinin çok önemli olduğunu, Türkiye’de yapılan her hangi bir çalışmanın sistemin bütünü olarak algılandığını ifade etti.

Eğitim sistemiyle ilgili değişimin, nasıl olacağına ilişkin ise bakan Dinçer, şunları söyledi:

"Eğer temel felsefenizi değiştirmiyorsanız, ana paradigmalarda farklılaşma olmuyorsa, esas stratejilerinizi değiştirmiyorsanız, bu değişiklikler operasyonel veya program düzeyindedir ve çok tartışılması gereken hususlar değildir. Normalde eğitim sisteminde köklü değişiklik yapmaya ihtiyacımız olduğunu vurgulamam lazım. Biz eğitim sisteminde gerçek anlamda değişmek zorundayız. Uluslararası sınavlardan ya da bizim kendi yaptığımız LYS’lerden ve SBS’lerden sonra ortaya çıkan başarı seviyeleri bende inanılmaz bir utanç oluşturuyor. Ben bu işin sorumlusuyum ve bu işi çözmek zorundayız. Uluslararası alanda başarı sağlayacaksak, bizim eğitim sistemimizde bugünkü bakış açımızı değiştirmeksizin bunu yakalamamız mümkün değil."





Son Güncelleme: 24.05.2012 01:15