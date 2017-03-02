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BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan BTK'nın 10 eski personelinden 8'i tutuklandı.

BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan BTK'nın 10 eski personelinden 8'i tutuklandı.

02 Mart 2017 Perşembe 14:33
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BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 10 eski çalışanından 8'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren zanlılar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 10 şüpheliden, aralarında mühendis, avukat ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 8'i Sincan Cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBTK
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