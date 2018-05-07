"Brunson, Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu"

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin bazı yetkilileri ve kilise görevlileri de takip etti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, davanın görüldüğü Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nun içerisi ve dışarısında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren "Serhat" kod adlı gizli tanık, inancı gereği Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi ile Yeni Doğuş Kilisesi'ne gittiğini, "İsa Mesih"i tanımak için ibadet maksatlı faaliyet yürüttüğü bu kiliselerde hukuk dışı eylemlere şahitlik ettiğini anlattı.

Sol görüşlü insanların düşüncelerine saygı göstermesine rağmen bu kiliselerdeki sol görüşlü ve HDP sempatizanı kişilerin söylem ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirten "Serhat", bunların ABD'ye hayranlık duymaları, bu hayranlıklarını söyledikleri marşlarla dile getiren kişilerin Brunson tarafından kollandığını iddia etti. Gizli tanık, burada yeni bir devletin kurulacağı ve savaş hazırlığının yapıldığının İncil'den ayetlerle anlatıldığını öne sürdü.

"Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu"

"Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci Muhammed Ahmed'ti. Brunson ve eşi, Ahmed'i misyoner Louis ile evlendirdi. Ahmed'in kardeşi Agit de yapıya dahil edilmişti. Evlilikler sırasında farklı oluşumlar başlatılmıştı." ifadelerini kullanan gizli tanık, dikkatini çeken evliliklerin Brunson'ın kontrolünde gerçekleştiğini söyledi.

Brunson'ın Ahmed'e büyük önem verdiğini, onu el üstünde tuttuğuna dikkati çeken gizli tanık, "Brunson, Ahmed'i kilisede kürsüye çıkartır, bir şeyler söylemesinin ardından alkışlanmasını istiyordu. Kardeşi Agit de Ahmed de garibandı. Daha sonra Ahmed ve kardeşi lüks bir yaşantıya sahip oldu ve Ahmed 'Kürt Papaz' olarak anılmaya başlanmıştı. Ahmed'i bu denli sevilmesini anlamlandıramıyordum. Eşi tarafından eğitilen ve koordine edilen Ahmed, 81 ildeki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için çalışıyordu." dedi.

"Koordinatları Brunson'ın misyoner ekibi veriyordu"

Brunson'ın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki faaliyetlerinden de bahseden gizli tanık, PKK sempatizanı bazı Suriyelilerin Suruç'taki bir evde barındırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Yıllarca Suruç'taki sığınmacı kampında mültecilere İncil dağıtıldı. Suruç'ta bir evde Brunson'la görüşüp yemek yenildi. Seçilen mültecilerin İzmir'e getirildiği anlatılıyordu. Bu faaliyetler bize övgüyle anlatıldı. Bu mülteciler İzmir'den bu yapı sayesinde Avrupa, ABD ve Kanada'ya gönderildi. YPG saflarında savaşmak isteyenlerin de İzmir'den tekrar geri gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da, Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum. Sözde Kürdistan'ın kurulması aşamasında destek verdiklerini düşünüyorum. Ahmed, Gezi olayları, Kobani ve hendek gibi olaylarda bizzat çalışarak destek oldu. Brunson'ın ekibi 23 yıldır ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK'yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı. ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Brunson'ın bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim."

Brunson'ın tutuklanmadan önce Ahmed ve eşini Belçika'ya gönderdiğini, Ahmed'in dünyadaki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için buraya yollandığını düşündüğünü ileri süren gizli tanık, ortada büyük bir planın olduğunu, Irak, Türkiye, İran ve Suriye'nin çıkartılacak bir savaşla Hristiyanlaştırılmak istendiğini savundu.

Brunson'ın savunması

Suçlamalar hakkında savunma yapan Brunson, kilisede 2001-2016 arasında az sayıda evliliğe şahit olduğunu, Ahmed ile eşinin evlendirilmesinde bir katkısının olmadığını iddia etti. Bu evliliğin Belçikalı kadının Ahmed'e hayranlık duyması nedeniyle gerçekleştiğini savunan Brunson, Suriyeli sığınmacıların Türkçe bilmemesinden kilisede 2 kez ayin yapıldığını öne sürdü.

Dini faaliyetlerinde herhangi bir örgütsel çalışma yapmadığı iddiasını paylaşan Brunson, PKK'nın sözde bayraklarıyla fotoğraflarının görev yaptığı kilisede çekildiğine ilişkin bir delilin olmadığını, o fotoğrafların Ahmed'in Belçika'da bir kilisede çektiğini savundu.

Brunson, İzmir'deki kiliselerde PKK propagandası yapıldığına dair herhangi somut bir gerçeğin ortaya çıkmadığını ileri sürdü.

Gizli tanığın, "Suriye'den gelen sığınmacılar Brunson aracılığıyla Avrupa, ABD ve Kanada'ya gönderildi." şeklindeki suçlamasına da yanıt veren Brunson, suçlamayı reddederek hiç kimseyi bu şekilde yurt dışına göndermediğini iddia etti.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson'ın din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

İddianamede, Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.