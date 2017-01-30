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"Brexit Türkiye için model değildir"

İKV Başkanı Zeytinoğlu, "AB ile mevcut ilişkilerin durumu ve tam üyelik hedefi Brexit'in Türkiye için bir model olamayacağını ortaya koyuyor." dedi.

"Brexit Türkiye için model değildir"

İKV Başkanı Zeytinoğlu, "AB ile mevcut ilişkilerin durumu ve tam üyelik hedefi Brexit'in Türkiye için bir model olamayacağını ortaya koyuyor." dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:14
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"Brexit Türkiye için model değildir"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKVBaşkanı Ayhan Zeytinoğluİngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) Türkiye için bir model olamayacağını savundu.

Zeytinoğlu, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye ziyareti dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Brexit sürecini değerlendirdi.

İngiltere halkının 23 Haziran'daki referandumda yüzde 51,9 oyla AB üyeliğinden ayrılmak yönünde tercihte bulunduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından referandum sonucunun tek başına yeterli olmadığı ve parlamentonun onayına sunulması gerektiğinin karara bağlandığını aktardı.

Zeytinoğlu, bu kararın parlamentodan geçmesine bağlı olarak mart ayında İngiltere'nin üyelikten çıkmak için resmen AB'ye başvurusunu sunmasının beklendiğini ifade ederek, resmi başvurudan sonra İngiltere ve AB arasında üyelikten çıkışın koşullarını belirleyecek bir anlaşma için müzakerelerin başlayacağını bildirdi.

"İngiltere'yi kaybetmenin AB için zorlayıcı etkileri olacak"

Zeytinoğlu, AB için de elbette İngiltere gibi bir ülkeyi kaybetmenin zorlayıcı etkileri olacak." diyerek, "AB ile mevcut ilişkilerin durumu ve tam üyelik hedefi Brexit'in Türkiye için bir model olamayacağını ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İKVİngiltereAB
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