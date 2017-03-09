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Bozdağ'dan Sözcü gazetesine yalanlama

Adalet Bakanı Bozdağ, "Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı.' haberi, açık iftiradır." ifadesini kullandı.

Bozdağ'dan Sözcü gazetesine yalanlama

Adalet Bakanı Bozdağ, "Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı.' haberi, açık iftiradır." ifadesini kullandı.

09 Mart 2017 Perşembe 11:05
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Bozdağ'dan Sözcü gazetesine yalanlama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, bir gazetede kendisiyle ilgili yayımlanan habere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık gazetelerin, bir konuyu manşet yaparken doğruluğunu araştırması ve göre haber yapmaya karar vermesi gerektiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi,saldırgan serbest kaldı.' Haberi, açık iftiradır. Yegane gazetecilik ilkesi, AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olan bir gazeteden ahlaklı ve ilkeli habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Böyle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. Yapılan, gündeme gelmek isteyen bir şahsın, hem Cumhuriyet Savcısına hem de Adalet Bakanı olarak şahsıma tartışmasız bir iftirasıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağSözcü Gazetesi
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