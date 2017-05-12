Bozdağ'dan şehit başsavcı için talimat

Adalet Bakanı Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın, bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yapılması talimatı verdi.