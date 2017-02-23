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Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na FETÖ mektubu

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions'a gönderdiği mektupta, Türk halkının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edileceği beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na FETÖ mektubu

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions'a gönderdiği mektupta, Türk halkının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edileceği beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:52
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Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na FETÖ mektubu

ANKARA

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Jeff Sessions'a mektup gönderdi. Bozdağ mektubunda, Sessions'ı ABD Adalet Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Bozdağ, mektubunda "Engin mesleki tecrübeniz ve seçkin hukuk kariyeriniz itibarıyla bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize ve bu sayede ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin Bakanlığınız döneminde artarak süreceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mektupta, iki ülke Adalet Bakanlıklarının en önemli gündem maddesinin, Pensilvanya eyaletinde ikamet eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'in iade süreci olduğuna değinen Bozdağ, terör örgütü elebaşı Gülen hakkındaki geçici tutuklama ve iade taleplerinin zamanında ABD Adalet Bakanlığına sunulduğunu, sonradan istenilen ek bilgi ve belgelerin de ayrıca iletildiğini hatırlattı.

Bozdağ, mektubunda şunları kaydetti:

"Türk halkı ve devleti, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün talimatını veren ve halen ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit teşkil eden FETÖ lideri Gülen’in ülkemize iade edileceği beklentisi içindedir. Gülen’in iadesi iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Aramızdaki ikili anlaşma gereğince geçici tutuklama ve iade süreçlerinin hızlı ve müspet bir şekilde neticelendirilmesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle, ülkelerimize yönelik her türlü terör tehdidine karşı samimi işbirliğimizin mevcut ilişkilerimizi daha da geliştireceğini ifade etmek isterim."

AA

Anahtar Kelimeler:
BozdağABD Adalet BakanıFETÖMektup
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