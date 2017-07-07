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Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bakanlık olarak Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerini 81 ilin tamamında faaliyete geçirme kararı aldık." dedi.

Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bakanlık olarak Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerini 81 ilin tamamında faaliyete geçirme kararı aldık." dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 17:13
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Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi

Adalet Bakanı Bekir BozdağAdli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, şube müdürlüğünün Yozgat'a, ihtiyaç olması halinde başka yerlerden gelen taleplere de cevap vereceğini belirtti. 

Yozgat Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ilk örnek uygulama olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin, tip projelerle Türkiye'nin her yerinde birbirinin aynısı olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü ihtiyaçlar aynı, bu ihtiyaçları giderecek mekan aynı. Bunların birlikte teminini tip projelerle yapmanın daha faydalı olacağına inandık ve bunun ilk örneği Yozgat'a verildi." diye konuştu.

Bozdağ, projenin 81 ilde uygulandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerini 81 ilin tamamında faaliyete geçirme kararı aldık. 2017 yılı sonunda Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü faaliyete geçirilmemiş ilimiz kalmayacak. Bu büyük bir imkan ve hizmetin, milletin ayağına götürülmesidir. Daha önce burada bir otopsi ihtiyacı olduğu zaman Ankara'ya gider orada belki sıra vardır günlerce beklenirdi ama şimdi bu Yozgatlının ayağında. Allah böyle bir şeye ihtiyaç göstermesin ama ihtiyaç duyulduğunda hizmet verecek bir kurum var. AK Parti hükümetlerinin her hizmeti vatandaşın ayağına götürme konusunu temel ilke edindiği gibi adli tıp hizmetlerini de vatandaşın ayağına dünyanın en iyi standardında götürmeyi prensip edindi. İnşallah, Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri her ilde olacak. Ayrıca grup başkanlıkları olacak. Grup başkanlıkları daha geniş kapsamlı işlemleri yapacak. İnsanlarımız Anadolu'nun dört bir yanından Ankara'ya, İstanbul'a veya başka merkezlere gitmek zorunda kalmayacak. Hizmet ayağında olacak."

AA

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Adalet Bakanı Bekir BozdağAdli Tıp KurumuAdli Tıp Kurumu MüjdesiYozgat Adli Tıp Kurumu
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