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Bozdağ: AK Parti MKYK'sının eski üyesinin beyanları şahsını bağlar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bir televizyon programında, AK Parti MKYK'sının eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar, hükümetimizi ilzam etmez." dedi.

Bozdağ: AK Parti MKYK'sının eski üyesinin beyanları şahsını bağlar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bir televizyon programında, AK Parti MKYK'sının eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar, hükümetimizi ilzam etmez." dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:24
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Bozdağ: AK Parti MKYK'sının eski üyesinin beyanları şahsını bağlar

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Hiç kimse, milleti ve devleti için ölümü şereflerin en büyüğü kabul eden bu kadroyu, devlet karşıtı ve devletle sorunlu gösteremez. Bir televizyon programında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar, hükümetimizi ilzam etmez." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk milletinin binlerce yıldır devam eden kadim devlet geleneğinin sonuncusunun, son devletinin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yönetim şekli cumhuriyet olan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu bildirdi.

Bozdağ, dili Türkçe olan Türkiye'nin bayrağının, şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak, milli marşının İstiklal Marşı, başkentinin de Ankara olduğuna dikkati çekti.

Devletin adı, yönetim şekli, dili, bayrağı, başkenti, milli marşı ve vatanıyla belli, bir ve tek olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devleti benimsemiş hükümetimiz için bunlar, devletimizin ve anayasamızın temel esaslarıdır. Bunlar,sadece anayasa için değil aynı zamanda hükümetimiz için de değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel esaslardır. Bize düşen, bugün ve istikbalde aziz milletimizin ve büyük devletimizin daima güçlü olması ve daima güçlü kalması için çalışmaktır. Bize düşen milletimizin, devletimizin huzur, güvenlik ve refahı için çalışmak, milletimizi ve devletimizi kıyamete dek korumak ve yaşatmaktır. Bizim için en büyük şeref, aziz milletimiz ve büyük devletimiz için durmaksızın çalışmak ve gerektiğinde tereddütsüz şehadete koşmaktır."

Bozdağ, milleti, bayrağı, vatanı, devleti, mukaddesatı, istiklali korumak ve yaşatmak için aziz milletin nice şehitler verdiğini aktardı.

Aziz şehitlerin, millet, bayrak, vatan, devlet, mukaddesat ve istiklalin manevi nöbetçileri ve muhafızları olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seksen milyon vatan evladı da milletimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve istiklalimiz için gerektiğinde şehit olmaya hazırdır. Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi ve halka daha iyi hizmet sunulması konusunda herkesin ve her partinin farklı görüşleri olabilir. AK Parti'nin ve hükümetimizin görüşlerini oluşturanlar ve açıklayanlar bellidir. Bunların dışındaki beyanlar, sadece beyan sahibini bağlar. Hükümetimiz,Türk milletinin ve Türkiye Devletinin hükümetidir. Vazifemiz,Türk milletini, Türkiye Devletini her alanda daha güçlü kılmaktır.

Hiç kimse, milleti ve devleti için ölümü şereflerin en büyüğü kabul eden bu kadroyu, devlet karşıtı ve devletle sorunlu gösteremez. Bir televizyon programında, AK Parti MKYK'sının eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar, hükümetimizi ilzam etmez. Rabbim bir daha bu aziz milleti, yeni bir devlet kurmak zorunda bırakmasın, milletimiz ve devletimiz kıyamete dek payidar olsun."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türk milleti ve onun kurduğu son devlet olan Türkiye Devletinin kıyamete kadar var, bir ve hür olarak payidar kalacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BozdağAkpMkyküyeBeyanönce Vatan
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