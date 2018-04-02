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Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri'

Çanakkale'de hukuki sorunları nedeniyle 4 yıl önce seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, sökülüp taşınacak.

Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri'

Çanakkale'de hukuki sorunları nedeniyle 4 yıl önce seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, sökülüp taşınacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:40
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Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri'

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de, 29 Aralık 2014 tarihinde evrakı eksik olduğu için demirde bekletilirken lodos fırtınasında demirinin taraması nedeniyle Beylik Koyu'nda karaya oturan 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki "Mercy God" adlı kuru yük gemisi için söküm yapılmasına karar verildi.

Geminin yerinde sökümünün yapılarak kaldırılması kararının ardından İzmir'den bölgeye gelecek ekipler 7 Nisan Cumartesi günü çalışma yapacak.

Adaya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören geminin sökümünün duyurulmasının ardından ise sosyal medya üzerinden bir araya gelen çok sayıda kişi gemi için veda partisi düzenlemeye karar verdi. Geminin söküm çalışmalarının başlayacağı 7 Nisan günü saat 15.00'te parti yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleBozcaada
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