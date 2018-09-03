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'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, "Son zamanlarda İzmir Adliyesi nezdinde Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına karşı çıkan, boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız, adil ve milli olacağız." dedi.

'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, "Son zamanlarda İzmir Adliyesi nezdinde Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına karşı çıkan, boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız, adil ve milli olacağız." dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:27
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'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, "Son zamanlarda İzmir Adliyesi nezdinde Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına karşı çıkan, boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız, adil ve milli olacağız." dedi.

Adli yıl açılışı nedeniyle İzmir Adalet Sarayı protokol girişinde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Başsavcı Aydıner, İzmir halkının kendilerinden etkin ve süratli bir adalet beklediğini, adliyeye verilen dilekçenin hızla sonuçlanmasını önemsediklerini ifade etti.

Aydıner, 17 Aralık 2013'te başlayan ve 15 Temmuz 2016 ile devam eden süreçte yargının iyi bir sınav verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Adliyelerde hepimiz şahit olduk. Hakim ve savcıları böbürlenerek yürüdüler. Kimse onlara söz söyleyemiyordu, yan bakamıyordu. Kendi meşreplerini üstün tuttular. Kendi adamlarını kayırdılar. Ayaklarına dolanan ya da kendilerini eleştirenleri ezip geçtiler. Sonra ne oldu peki? Bu yükselen güç bir anda yerle bir oldu. Sersefil oldu. İşte adaletin olmadığı hiçbir toplum ve hiçbir yönetim ilelebet payidar olamaz."

"Kendilerini feda ettiler"

Konuşmasında İzmir Adliyesine geçen yıl düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet dileyen Aydıner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun hiçbir şeyle mukayesesi olmaz. Yaptığımız hizmetlerin zerresiyle mukayesesi olmaz. Çünkü onlar hayatlarını bizler için, adaletin doğru tesis edilmesi için hiçe saydılar. Ayağımıza diken batsa doktora koşuyoruz. Bu insanlar kurşun yedi. Bu ülkeye kendilerini feda ettiler. Bu feda ettikleri ülkeye sahip çıkacağız. Son zamanlarda ulusal ya da uluslararası olsun İzmir Adliyesi nezdinde Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına karşı çıkan, boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız, adil ve milli olacağız." diye konuştu.

İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin ise hain kalkışma sonrasında yargı mensuplarının bir kısmının terörist faaliyetlerin odağında yer aldığının görülmesinin, yargının bağımsız ve tarafsızlığını yaraladığını ifade etti.

Törene, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turhan Eğlenoğlu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve idari personel katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner
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