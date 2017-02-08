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Böylesi ilk kez ele geçirildi!

Mardin'de METİS M1 füze ateşleyicisi ele geçirildi

Böylesi ilk kez ele geçirildi!

Mardin'de METİS M1 füze ateşleyicisi ele geçirildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:53
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Böylesi ilk kez ele geçirildi!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 füze ateşleyicisi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 füze ateşleyicisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-7 Şubat'ta Nusaybin ilçesi Çalıköy ve Kuyular mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak amacıyla Bornova Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak "Kartal-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz" operasyonu düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 füze ateşleyicisi, 2 atış kulaklığı, 4 anti tank roket mühimmatı, anti personel mühimmatı, 2 bin 220 biksi fişeği, 22 palaska, 6 telsiz, mesafe ölçer, teröristlere ait 8 takım kıyafet ve 25 çift ayakkabı, frekans takip cihazı, frekans alıcı, 3 radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloğu, çok miktarda tıbbi malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

500 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Ayrıca Çalıköy Mahallesi yolu üzerine terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış 500 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik güçlerince bulunarak kontrollü şekilde imha edildiği kaydedilen açıklamada, patlama sonucu yolda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
METİS M1Füze Ateşleyici
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