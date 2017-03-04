"Böyle bir ihtimali hiç aklıma getirmemiştim"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malatya'dan Ankara'ya dönüşünde uçakta AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesinin diplomatik nezakete aykırı bir tutum olduğunu belirtti.

Almanya'nın bir hukuk devleti olduğunu, Alman anayasasının insan haklarına, demokrasiye ve hukuk devletine vurgu yaptığını dile getiren Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de taraf olan Almanya'da, ifade hürriyetini, toplantı hakkını engelleyen bir kararın çıkmasını "üzücü" şeklinde niteledi.

Bozdağ, "Bir yandan 'Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü' diyeceksiniz öte yandan da insanların toplanma hakkını, ifade hürriyetini engelleyeceksiniz. Kendilerini anlatmalarına izin vermeyeceksiniz. Bu, demokratlıkla, insan haklarıyla, hukukla asla izah edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Katılacağı toplantının iptal edilmesinin, Almanya anayasasında yer alan ve Avrupa Birliği'nin üzerinde yükseldiği değerlerin reddedildiği, inkar edildiği anlamını taşıdığına dikkati çeken Bozdağ, devleti yönetenlerin, toplumu birbirinin karşısına diken, birbirine düşman kılan, demokrasiyi, hukuku yok edecek ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi gibi anlayışlara karşı birlikte mücadele etmesinin şart olduğunu vurguladı.

Bozdağ, "Almanya'da demokrasiye, insan haklarına, ifade hürriyetine inanan çok büyük bir kitle olduğuna inanıyorum. Eğer bugün Almanya'da yükselen aşırıcılık, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi karşısında seslerini yükseltmezlerse, doğru yanlış demeden onların dediklerini yapmaya devam ederlerse, korkarım ki bir zaman sonra bugün Türk Adalet Bakanını Almanya'da konuşturmayanlar, Almanya'nın bakanlarını da gün gelir Almanya'da konuşturmazlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ana seçim malzemesi olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz"

Demokrasi karşıtlarına, aşırıcılığa karşı birlikte mücadelenin şart olduğunun altını çizen Bozdağ, Almanya'da bu yıl parlamento seçimlerinin yapılacağına işaret ederek Türkiye'nin her seçim öncesi, seçim çalışmalarına malzeme yapılmasının, Türk karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı üzerinden siyasal politikalar geliştirilmesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Maalesef hangi ülkede seçim oluyorsa o ülkede Türkiye karşıtlığını bir yandan siyasetçiler, bir yandan aşırı fikirlere sahip çevreler körüklüyor. Bu da doğru bir şey değil. Almanya'da yapılacak seçimlerde Türkiye'nin yönetimi belirlenmiyor. Almanya'nın yönetimi belirleniyor. Kimlerin yöneteceğine Almanlar karar verecek. Böyle bir seçimde Türkiye'nin ana seçim malzemesi olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye ile Almanya egemen iki devlet. Elbette ilişkilerini iki ülke kendi çıkarları açısından birlikte değerlendirecektir ama iç politik malzeme haline bunları getirmek doğru değildir."

Katılacağı ve konuşma yapacağı etkinliğin iptal edilmesini, "faşist", "demokrasi dışı" bir uygulama olarak nitelendiren Bozdağ, bunun da Almanya'da insanların düşüncesini ifade etme ihtimalinden rahatsız olma hastalığının çok güçlendiğini gösterdiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Biz oraya gidip düşüncemizi ifade etme imkanı bulamadık. Oradakiler bizim düşüncemizi ifade etme ihtimaline itiraz ettiler. Düşüncemize tahammül etmeyecekleri belli, ihtimaline tahammül edemiyor. Bu hoşgörüsüzlük, demokrasiyle, insan haklarıyla izah edilemez." diye konuştu.

Başka ülkelere demokrasi, insan hakları, ifade hürriyeti dersi veren Alman makamlarının dönüp kendi ülkelerindeki demokrasi ve insan hakları ihlallerine bakmaları gerektiğini belirten Bozdağ, bir ülkenin Adalet Bakanının konuşmasından rahatsız olan, konuşmaya izin vermeyen ilkel anlayışın dünyaya örnek teşkil etme ihtimalinin olmadığına dikkati çekti.

"Aklımın ucundan bile geçmedi"

Almanya'da teröristlerin her türlü imkana sahip olduğunu ifade eden Bozdağ, Kandil'den terör örgütü liderlerinin telekonferans yönetimiyle taraftarlarına hitap ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara telekonferansla hitap edemediğini kaydetti.

Terör eylemine karışmayan, kanuna aykırı eylemi olmamış Türk toplumunun toplantı yapamadığını belirten Bozdağ, teröristlerin her türlü konuşmayı yaptığını ancak Türkiye'nin Adalet Bakanı'nın konuşturulmasına izin verilmediğini vurguladı.

Bunun da aşırıcılık, ayrımcılık, ırkçılık, İslamofobi gibi hastalıkların Alman yöneticileri etkisi altına aldığını gösterdiğinin altını çizen Bozdağ, bu hastalıklara karşı herkesin sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Böyle bir iptal olacağını hiç düşünmedim, aklımın ucundan bile geçmedi. O gün Alman Adalet Bakanıyla bizim randevumuz vardı. Randevu talebi ondan geldi. Ben de kabul ettim. Bakan Karlsruhe'ye gelecekti, orada görüşecektik. Fakat toplantı iptal edilince ben de bu görüşmeyi iptal ettim. Böylesi bir sonucu, ihtimali hiç aklıma getirmemiştim. Ama böyle bir ilkellik maalesef yaşandı." diye konuştu.

"Engelleyebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar"

Halk oylamasında kararı Türk milletinin vereceğini dile getiren Bozdağ, Almanların, başka ülkelerin buna karar vermeyeceğini söyledi.

Bozdağ, referandumdan Almanya dahil pek çok ülkenin rahatsız olduğunu, Türk milletinin "evet" demesinden endişe edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye egemen bir ülke. Anayasasını nasıl değiştiriceğine kendi yasaları çerçevesinde karar verir. Halk oylamasına gittiğinde de Türk halkı bir karar verir. O karara da herkes uyacaktır. Toplantıları yasak etmek suretiyle Avrupa'daki vatandaşlarımızın oylarının 'evet' olmasını ve Türkiye'deki insanların bu sürece 'evet'le destek vermesini engelleyebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu millet, neye 'evet', neye 'hayır' diyeceğini çok iyi bilir. Kararını da başka ülkelerin tutumuna göre değil, kendi hür iradesine göre verir."

Bozdağ, kendisine destek verenlere teşekkür etti.