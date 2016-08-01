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Boydak holding yöneticileri tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticisi Halit Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, holding yöneticileri Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak tutuklandı.

Boydak holding yöneticileri tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticisi Halit Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, holding yöneticileri Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak tutuklandı.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:33
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Boydak holding yöneticileri tutuklandı

 FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticisi Halit Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, holding yöneticileri Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak tutuklandı.

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına 5 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkeme çıkarılan Mustafa Boydak ve Halit Bayhan, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak ise tutuklandı.

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticilerine yönelik operasyonda Mustafa, Şükrü, İlyas ve Bekir Boydak ile Halit Bayhan 29 Temmuz'da gözaltına alındı.

İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduğu belirtilen holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Boydak, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek "Maalesef üç arkadaşımız tutuklandı. Türk adaletine güveniyoruz. İçeride olan kardeşlerimizin bir an önce aramıza katılmaları için var gücümüzle gayret edeceğiz. Türk adaletine güvenimiz sonsuz, ne biliyorsak söyleyeceğiz, anlatacağız. Biz de bildiklerimizi söyledik. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 08:34
Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYBoydak HoldingMustafa BoydakŞükrü Boydakİlyas BoydakBekir Boydak
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