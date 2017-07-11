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"Bosna Hersek'in acısı acımızdır"

Başbakan Yıldırım, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümüne ilişkin, "Bosna Hersek'in acısı acımızdır. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır." dedi.

"Bosna Hersek'in acısı acımızdır"

Başbakan Yıldırım, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümüne ilişkin, "Bosna Hersek'in acısı acımızdır. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır." dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 16:09
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"Bosna Hersek'in acısı acımızdır"

Başbakan Binali Yıldırım, "Bosna Hersek'in acısı acımızdır. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, soykırımın, "yakın tarihin en utanç verici hadiselerinden biri" olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'ten 22 yıl önce gelen haberlerin, milletçe derin acılar yaşanmasına neden olduğunu belirten Yıldırım, Srebrenitsa'yı, 11 Temmuz 1995'te Sırp birliklerinin işgal ettiğini, bunun üzerine sivil Boşnakların, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığındığını hatırlattı.

'Bosna ile ilgili bütün sorunların adil değerlendirmeye tabi tutulmalı'

Yıldırım, sığınmacıları korumak yerine Sırplara teslim etmeyi tercih eden Hollandalı askerlerin soykırımın kapısını araladığını, 8 bin 372 Bosnalı'nın Sırp birlikleri tarafından hunharca katledildiğini belirtti.

"Bosna Hersek'in acısı acımızdırTürkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır." ifadesini kullanan Yıldırım, Boşnaklara destek olmak ve yaralarını sarabilmek için üzerlerine düşen sorumluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yıldırım, "İnsanlığın gelecekte bu tür trajedileri bir daha yaşamaması için özellikle Bosna Hersek ile ilgili bütün sorunların adil değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir." degerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Bosna'da katledilen bütün masumlara Allah'tan rahmet, Bosna halkına da başsağlığı dileğini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımBosna Hersek
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