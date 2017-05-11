'Boşanma süreci danışmanlığı' yaygınlaştırılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cafe Down'u ziyaretinin ardından Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçerken minibüste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Kaya, evlilik öncesi ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetine yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500-550 bin kişiye evlilik öncesi eğitimleri verdik. Türkiye Belediyeler Birliğiyle de protokol yaparak, evlenecek tüm çiftlere bu eğitimleri vermek istiyoruz. Bu konuda bir kitap hazırlığı yapıyoruz şimdi. Biliyorsunuz bazı belediyelerin kitapları çıktı, çok fazla tartışmalara yol açtı.

Biz istiyoruz ki, Bakanlığımızın onayladığı güzel bir kitabı bütün belediyelerimizde çiftlere verelim, çiftleri eğitimden geçirelim. Çünkü evliliğin getirdiği sorumlulukları hissederek, hayatın bütün yönleriyle o evliliğe adım atabilsinler istiyoruz. Çünkü zorlukları, kolaylıkları var. Evlilik sadece güzel günlerin yaşandığı dönemler olmuyor."

Kaya, daha güçlü, sağlıklı yuvalar kurulabilmesi için çiftlerin zorluklara da hazırlanarak evliliğe adım atmasının önemine işaret etti.

Buna karşılık çiftlerin boşanma düşüncesine geldiği aşamada da Bakanlıkça boşanma süreci danışmanlığı hizmetlerinin verildiğini ifade eden Kaya, "Boşanma süreci danışmanlığı hizmetinin sayısını artırmak, yaygınlaştırmak istiyoruz. Adalet Bakanlığımızla da ortak çalışacağız, boşanmayı düşünen bütün çiftlere bu danışmanlığı verelim istiyoruz. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 9 bin kişi boşanma süreci danışmanlığı almış ve yüzde 38'i boşanmaktan vazgeçmiş." dedi.

Bu oranın çok önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, "Bu kadar başarılı olabiliyorsa bu sistem bu konuda ciddi bir çalışma yapmamız lazım ve Adalet Bakanlığımızla birlikte bu konuyu çalışarak, danışmanlık sürecini yaygınlaştıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.