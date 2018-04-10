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Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme

Adalet Bakanı Gül, "Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor. Adalet Bakanlığı olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik." dedi.

Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme

Adalet Bakanı Gül, "Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor. Adalet Bakanlığı olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik." dedi.

10 Nisan 2018 Salı 13:35
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Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Boşanmalar sonrası çocukların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeler yaptıklarını belirten Gül, çocukların bir mal gibi nitelendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların kutsal bir değer olduğunu, icraya konu edilmemesi gerektiğine işaret eden Bakan Gül, "Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor. Adalet Bakanlığı olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik. Bu konuyu Bakanlar Kurulunda da değerlendirdik. Çocuğun gerçekten insani ve onuruna uygun şekilde teslim edilmesine ilişkin bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

"En kısa zamanda son halini tamamlamış oluruz"

Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler olduğunu ya da kadına yönelik şiddeti tetikleyen bazı hususlar olduğunu anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayri insani bir durumdu. Bunları düzeltecek bir çalışma yaptık. İcra ile değil, başka alternatif yollardan, harç ödemeden kendi çocuğunu görebilecek şekilde bir düzenleme için çalıştık. Çocuğunu göstermeyenlere ilişkin velayetin değiştirilmesi, geçici olarak hapsen tazyik, nafakanın geçici olarak iptali gibi gibi bir takım düzenlemeler getiriyoruz. Bunu mahkeme değerlendirecek. Bunlara yönelik çalışmamız olgunlaşınca imzaya açacağız. Yoğun bir şekilde çalıştığımız bir konu. Genel olarak da Bakanlar Kurulumuzca da kabul gören bir konu. En kısa zamanda son halini tamamlamış oluruz."

"18 yıl olan cezayı 30 yıla, 20 yıl olan cezayı 40 yıla çıkarıyoruz"

Abdulhamit Gül, çocukların cinsel istismarı suçlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda mağdur haklarına ilişkin de düzenlemeler yaptıklarını anımsattı. 

Çok insani bir düzenlemeyi tartıştıklarını, ihtiyaçları karşılayacak bir tasarı hazırlandığını belirten Gül, çalışmanın ana kapsamını çocuklara yönelik cinsel istismarın oluşturduğunu aktardı.

Adalet Bakanı Gül, ilk defa cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildiğini ifade ederek, "18 yıl olan cezayı 30 yıla çıkartıyoruz. 20 yıl olan ceza da 40 yıla çıkıyor. Bu gerçekten çok ağır ceza. Eleştirileri de dinleyeceğiz. Umuyorum caydırıcılığı itibarıyla hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek bu istismarları önleyici, çocuklarımızı koruyan, kollayan bir düzenleme olur. Meclisimizin takdirine sunduk." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAbdulhamit GülTürk Ceza Kanunu
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