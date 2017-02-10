'Bordo bereli' alımında son aşama

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda sonuç almaya başladı.

Bakanlık, öncelikle Özel Kuvvetler Komutanlığına personel alımı için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk defa sivillere de "bordo bereli" olmanın yolu açıldı. Yapılan başvuruların ardından subay ihtiyacının karşılanması amacıyla fiziki yeterlilik testini başarıyla tamamlayan bin 450 aday mülakata çağrıldı.

Adaylardan 402'sinin mülakatları tamamlandı, kalanların görüşmelerinin ise bu ayın ortasına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş temini için başlatılan çalışmada da sona gelindi.

Geçen ay içinde tamamlanan mülakatlar sonucu bin 236 aday başarılı oldu. Komutanlığa sözleşmeli er teminine yönelik çalışmalarda ise mülakatlar devam ediyor. Bu kapsamda mülakata çağrılan 16 bin 957 adaydan sınavlara katılan bin 818'i başarılı oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda da mülakat aşaması 17 Şubat'ta sona erecek. Bu süreçte mülakata çağrılan 240 adaydan 172'si başarı sağladı.