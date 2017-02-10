Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88797
ALTIN
145.003
DOLAR
3.6835
STERLIN
4.5952
EURO
3.9190
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

'Bordo bereli' alımında son aşama

Milli Savunma Bakanlığınca, Özel Kuvvetler Komutanlığına sivillerden personel alımına yönelik çalışmalarda sona gelindi

'Bordo bereli' alımında son aşama

Milli Savunma Bakanlığınca, Özel Kuvvetler Komutanlığına sivillerden personel alımına yönelik çalışmalarda sona gelindi

10 Şubat 2017 Cuma 11:18
15 Okunma
'Bordo bereli' alımında son aşama

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda sonuç almaya başladı.

Bakanlık, öncelikle Özel Kuvvetler Komutanlığına personel alımı için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk defa sivillere de "bordo bereli" olmanın yolu açıldı. Yapılan başvuruların ardından subay ihtiyacının karşılanması amacıyla fiziki yeterlilik testini başarıyla tamamlayan bin 450 aday mülakata çağrıldı.

Adaylardan 402'sinin mülakatları tamamlandı, kalanların görüşmelerinin ise bu ayın ortasına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş temini için başlatılan çalışmada da sona gelindi.

Geçen ay içinde tamamlanan mülakatlar sonucu bin 236 aday başarılı oldu. Komutanlığa sözleşmeli er teminine yönelik çalışmalarda ise mülakatlar devam ediyor. Bu kapsamda mülakata çağrılan 16 bin 957 adaydan sınavlara katılan bin 818'i başarılı oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda da mülakat aşaması 17 Şubat'ta sona erecek. Bu süreçte mülakata çağrılan 240 adaydan 172'si başarı sağladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriBordo Bereli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lice Belediyesine görevlendirme
Lice Belediyesine görevlendirme
'Mahrem imam' soruşturmasında 8 tutuklama
'Mahrem imam' soruşturmasında 8 tutuklama
Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi
Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi
'FETÖ'ye ait kurum ve şirketler için 160 komisyon çalışıyor'
'FETÖ'ye ait kurum ve şirketler için 160 komisyon çalışıyor'
MEB'den 33 bin 65 personel ihraç edildi
MEB'den 33 bin 65 personel ihraç edildi
AK Parti anayasa değişikliğini hatiplerle anlatacak
AK Parti anayasa değişikliğini hatiplerle anlatacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ