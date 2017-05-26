Booking.com'un faaliyetlerine durdurma kararına itiraz reddedildi

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, booking.com'un, Türkiye'deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararına yaptığı itirazı karara bağladı.

İtirazın reddine karar veren mahkeme, haziranda görülecek duruşmada tarafların sunduğu tanıkların dinlenilmesini kararlaştırdı.

Bu karara karşı istinaf yolunun açık olduğu, bu nedenle 2 hafta içerisinde yapılacak itirazın istinaf mahkemesince değerlendirilebileceği belirtildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart'ta kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknoloji Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Booking.com'dan açıklama

Booking.com'dan yapılan açıklamada, Türkiye'deki faaliyetlerini tedbiren durdurma kararına yaptığı itirazın reddedilmesinin hayal kırıklığı yarattığı, gerekçeli kararın tebliğini takiben 2 haftalık yasal süre içinde karara itiraz edileceği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Türkiye'den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye'ye yapılacak rezervasyon hizmetlerimiz kesintisiz devam edecektir. Hizmetlerimizin, Türk turizmine katkıda bulunmak adına bizimle işbirliği yapan 13 binden fazla otel için hatırı sayılır bir konaklama potansiyeli ve katma değer yarattığına inanıyoruz. Birçok otel, ihtiyati tedbir kararının yol açtığı hizmet kesintisinden telafisi çok zor olan ölçekte zarar gördüğünü beyan etmiş ve davaya müdahil olmuştur. Dolayısıyla dava ile ilgili haklılığımıza dair inancımız devam etmektedir."