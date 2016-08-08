Bomba yüklü minibüs davasında yeniden yargılama

ANKARA

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Sıhhiye'deki çok katlı otoparkta, 11 Eylül 2007'de cep telefonu düzenekli bomba yüklü minibüs bulunmasının ardından 4 sanık hakkında açılan ve 3'ünün 20 yıl 11 ay 20 güne kadar hapisle cezalandırıldığı davada, sanıklardan İdris Nakçi'nin avukatı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı "FETÖ Çatı İddianamesi"ndeki, bombalı minibüse ilişkin bilgilerin ardından, müvekkilini mahkum eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, yeni deliller ışığında yargılamanın yenilenmesini talep etti.

Mahkeme, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ Çatı Davasının iddianamesini inceleyerek, Nakçi'nin yeniden yargılanması istemini kabul etti.

"FETÖ polislerinin tezgahladığı tespit edilmiştir"

Kararda, iddianamenin 11. bölümünde, "Emniyet içerisindeki FETÖ polislerinin önce Van'da bir minibüs ayarladığı, 580 kilo patlayıcıyı yükleyip Ankara Kurtuluş'taki çok katlı otoparka bıraktıkları, 11 Eylül 2007 günü bu minibüsün otoparkta yakalanmış gibi kamuoyuna duyurulduğu" ifade edildi.

İddianamede, "Başbakana suikast planlandığının öne sürüldüğü, bu sözde çok başarılı operasyon sonrasında cemaatin polislerinin taltifle ödüllendirildiği, gerçekte Kurtuluş Parkı'na bırakılan aracın İstihbarat Daire Başkanlığının kapalı garajında 3-4 gün bekletildiği, olayı Emniyetin içerisindeki cemaat mensuplarının tezgahladığı tespit edilmiştir" denildiğine dikkat çekilen kararda, Nakçi'nin avukatının dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar ile Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasındaki iddianameye konu olayın yeni ve önemli bir delil olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümleri kapsamında talebin kabule değer olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Nakçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bu nedenle İdris Nakçi'nin mağduriyetine sebebiyet vermemek açısından hükümlü hakkındaki "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve taşımak" suçundan verilen cezanın infazının durdurulması ve adli kontrol şartları ile serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Davanın geçmişi

Ankara'da genel arama yapan polis, 11 Eylül 2007'de Sıhhiye'deki çok katlı otoparkın ikinci katında, bomba düzenekli minibüs bulmuştu.

Savcılık, soruşturma sonucunda Ali Sayan, Alpaslan Özkan, İdris Nakçi ve Mustafa Bayar hakkında dava açmıştı. İddianamede bu isimlere, minibüste ele geçirilen telefonlar ve SIM kartlara ilişkin araştırmalar sonucunda ulaşıldığı belirtilmişti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Nakçi'yi ''yasa dışı silahlı PKK terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasından 11 yıl 3 ay, ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve taşımak'' suçlamasından da 9 yıl 8 ay 20 gün olmak üzere, toplam 20 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Sayan ''yasa dışı silahlı PKK terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasından 8 yıl 9 ay, sanık Özkan da aynı suçlamadan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Bayar'ın beraatına karar verilmişti.

Kararlar, Yargıtay 9. Ceza Dairesince de onanmıştı.