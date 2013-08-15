Bomba ihbarı asılsız çıktı

İSTANBUL



Atatürk Havalimanı'ndan Almanya’nın Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Münih kentlerine gidecek THY uçaklarının kalkışından önce, havayolu şirketine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bomba ihbarı yapıldı.



THY yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine, yolcular tahliye edilerek, uçaklar aprondaki çeşitli noktalara çekildi.



Polisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı uçakların kabin ve kargo bölümünde, uzman ekiplerce yaklaşık 4 saat süren detaylı aramalar yapıldı. Aramalar sırasında, uçakların çevresinde itfaiye ekipleri de önlem aldı.



Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.



Uçaklardan indirilen yolcuların bazıları THY tarafından otellere yerleştirilirken, bazıları da terminalde bekledi.



Almanya’daki havalimanlarının gece uçuşa kapalı olması nedeniyle seferlerin sabah saat 04.00’te gerçekleştirileceği belirtildi.





AA