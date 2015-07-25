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Bölücü terör örgütü mensupları, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Elektrik Üretim AŞ'ye ait yedi aracı yaktı.

Bölücü terör örgütü mensupları, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Elektrik Üretim AŞ'ye ait yedi aracı yaktı.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 15:22
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Bölücü terör örgütü mensupları, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Elektrik Üretim AŞ'ye ait yedi aracı yaktı.

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) günlük faaliyetleri ve önemli yurtiçi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi Aksu köyü mülki sınırları içerisinde, Silopi Elektrik Üretim AŞ'ye ait yedi aracı yaktı. Olay yerine jandarma unsurlarının sevk edildiği bildirildi.

Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist, Diyarbakır-Bingöl karayolu, Diyarbakır'ın Kocaköy Tepecik Mahallesi bölgesinde yolunu kestiği iki araçtan birini yaktı, diğerini de gasp etti. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist, Erzurum'un Tekman ilçesinde, doğum yapacak bir hastayı, Tekman Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan 112'ye ait ambulansı durdurarak, hasta ve yakınlarını indirdikten sonra, iki sağlık personelini ambulansla birlikte kaçırdı.

Ambulans ve kaçırılan sağlık personelleri saat 04.00'da, Varto-Hınıs karayolunda serbest bırakıldı.

 Diyarbakır'ın Hani İlçesi Serenköy Mahallesi bölgesinde Lice-Hani karayolunu kesen bir grup terörist  yoldan geçen iki aracı yaktı. Olay yerinden kaçan bir araca ise tabanca ile ateş açıldı.

2 terörist teslim oldu

Bölücü Terör Örgütü mensubu bir terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut unsurlarına, başka bir terörist ise Hakkari Merkez'de güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldular.

Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup, Van'ın Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi bölgesinde, Meydan Hudut Karakol Komutanlığına erzak götüren kamyonu durdurarak, şoförün el ve ayağını bağladı. Araca ait ruhsat ve şahsa ait kimlik belgesini alarak, aracı gasp etti.

Bir grup terörist tarafından 20 Temmuz'da Muş'un Bulanık ilçesinde, arızadan dönen Türk Telekom AŞ çalışanı bir şahıs, aracıyla kaçırılmıştı. Söz konusu şahıs üç gün alıkonulduktan sonra, Muş'un Varto ilçesi kırsalında serbest bırakıldı.

Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist, Osmaniye'nin Merkez İlçesi Küllü köyü kırsalında, tarlasında çalışmakta olan bir vatandaşı, tehdit ederek erzak temin ettirildiği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 14:42
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmayönce VatanPKK 10 Aracı Yaktı
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