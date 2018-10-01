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Bölücü terör örgütü çocukları kaçırarak ölüme gönderiyor

Terör örgütü PKK'nın, örgüte katılımın sıfıra yaklaşması üzerine küçük yaştaki çocukları kaçırmak suretiyle eleman temin etmeye çalıştığı belirlendi.

Bölücü terör örgütü çocukları kaçırarak ölüme gönderiyor

Terör örgütü PKK'nın, örgüte katılımın sıfıra yaklaşması üzerine küçük yaştaki çocukları kaçırmak suretiyle eleman temin etmeye çalıştığı belirlendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
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Bölücü terör örgütü çocukları kaçırarak ölüme gönderiyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın örgüte katılımın sıfıra yaklaşması üzerine küçük yaştaki çocukları kaçırmak suretiyle eleman temin etmeye çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Eylül 2018'de, şahit olduğu vahşete dayanamadığı için teslim olduğunu belirten bir teröristin itirafları, terör örgütünün elebaşları için çocuk ya da kadın fark etmeden insan hayatının bir anlamı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Teröristin ifadesine göre örgüt, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında "Gençler Taburu" adı altında 9-10 yaşlarında çocuklardan gruplar teşkil ediyor. Bu çocuklar, ellerine silah tutuşturulup bile bile ölüme gönderiliyor. Türkiye'nin ve uluslarası kuruluşların örgütün çocuk istismarını yakından takip ettiğini bilen ve yaptıkları insanlık dışı muamelenin ortaya çıkmasından korkan bölücü örgüt, çatışmalarda yaralanan çocukların tedavilerini engelliyor. Ailelerinin yanına, evlerine dönmek isteyen yaralı çocuklara izin vermeyen bölücü terör örgütü üyeleri, onları tek başlarına ölüme terk ediyor.

Bölücü ​terör örgütü PKK'nın çocuk istismarı, daha önce birçok kez uluslararası insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarının resmi raporlarında da yer almıştı. Bu raporlar, örgütün caniliğini ortaya koyan en kuvvetli delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bölücü Terör örgütü PKKPKKBölücü Terör örgütü
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