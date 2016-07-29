Bolu Vali Yardımcısı'nın evinden 'bir' dolar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Şahin Özcan'ın evinde yapılan aramada "bir" dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özcan'ın evinde polis ekiplerince geniş çaplı arama yapıldı.

Özcan'ın evinde ele geçirilen bir doların kızına ait olduğunu söylediği öğrenildi.

75 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında kentte bugüne kadar 376 kamu çalışanı görevinden uzaklaştırıldı, 138 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 15'i hakim, 2'si vali yardımcısı 19'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla olmak üzere 44'ü serbest bırakıldı.

75 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Aranan 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.