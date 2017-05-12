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Bolu merkezli 4 ilde 'Bylock' operasyonu

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bolu merkezli 4 ilde 'Bylock' operasyonu

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
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Bolu merkezli 4 ilde 'Bylock' operasyonu

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Erkoçoğlu, Yakup Pekdaş, Ömer Faruk Onay, Yasin Demir, Yusuf Aykaç, Hasan Hoşcan ve Nimet Uğur ile CHP İl Yönetiminden Turgut Ekici tutuklandı.

Diğer şüpheliler A.U, E.Y, H.İ.D, M.Ö, R.S, G.K, Ü.A. ve M.K. ile CHP İl Yönetiminden R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da 9 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen, CHP Bolu İl Yönetiminden 2 kişi ile doktor, öğrenci ve şirket çalışanı 17 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluBylockFETÖ
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