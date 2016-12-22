TEM otoyolu

ve D-100 karayolunun

Bolu Dağı

kesiminde

kar yağışı

etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. D-100 karayolunun Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek, TEM otoyolunun da Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili olan kar yağışı sürülere zor anlar yaşatıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarırken karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerinde artmasının beklendiğini bildirdi.

AA