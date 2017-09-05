Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 620 bin araç geçti

BOLU

Kurban Bayramı tatilinde Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden 620 bin araç geçiş yaptı.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, tatilcilerin en çok kullandığı güzergahlardan birisi oldu.

Karayolları yetkilileri otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatili süresince çift yönlü olarak 620 bin araç geçtiğini bildirdi.

Tatil öncesi bölgede tüm tedbirleri alan karayolları ekipleri, bayram tatili süresince de 21 personel, 6 ekip ve 6 araçla gece gündüz görev yaptı.