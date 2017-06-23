Bolu Dağı Tüneli bölgesinde bayram dolayısıyla tedbirler artırıldı

BOLU
TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tatili dolayısıyla beklenen trafik yoğunluğuna karşın ek tedbirler alındı.
İstanbul'dan yola çıkan tatilciler TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
Bayram tatili öncesinde güzergahta derz ve üst yapı çalışması yapan karayolları ekipleri, bayram trafiğine tedbirler artırıldı.
Kaynaşlı Abant Kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi 87 kamera ile kontrol merkezinden takip ediliyor.
Personel sayısının iki katına çıkartıldığı bölgede, toplam 50 kişinin görev yaptığı 6 ekip 24 saat çalışacak.
TEM otoyolunun trafiğe kapanması durumunda ulaşımın Kaynaşlı Gişeleri ve Abant Gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilmesi ihtimaline karşı da hazırlıklar tamamlandı.
AA